Cialis-Tadalafil – die beste Lösung für die Erektionsprobleme

Es gibt viele Männer, bei denen die gewünschte Erektion ausbleibt. Die Ursachen können psychische oder physische Probleme sein. Durch Cialis muss kein Mann mehr unter einer Potenzschwäche leiden. Cialis, bekannt als Wochenendpille, ist ein Mittel zur Impotenzbehandlung. Schon seit 2002 erobert Cialis den europäischen Markt. Diese Potenzmittel ist auch bekannt unter dem Namen Tadalafil. Der Hauptinhaltsstoff von Cialis ist Tadalafin. Dieser Wirkstoff erreicht, dass kurz nach der Einnahme im Genitalbereich die Muskeln erschlaffen.So kann das Blut in die Schwellkörper fließen und eine Erektion entsteht. Durch die Einnahme von Cialis steigert sich nicht nur die Lust, sondern es ist auch für eine bessere Durchblutung des Gliedes verantwortlich. Aufgrund der langen Wirkungszeit von Cialis kommt sie oft als Wochenendpille zum Einsatz. Männer die in kürzester Zeit mehrmals hintereinander Sex haben möchten greifen zu Cialis. Für ein geplantes aktives sexuelles Wochenende eignet sich Cialis am besten. Angeboten wird Cialis in zwei verschiedenen Stärken.Eine Dosierung von 5mg Tadalafil ist ausreichend bei einer leichten Impotenz. Ist es eine mittelschwere Potenzstörung, dann reichen 10mg aus. 20mg kommen erst bei einer schweren Impotenz zum Einsatz. Cialis sollte in etwa 30 Minuten vor dem geplanten Sex eingenommen werden. Aber nur dann, wenn der Mann auch sexuell erregt ist. Die Dauer der Wirkung hält von 24 bis 36 Stunden an. Das ist eine ziemlich lange Zeit, in der der Mann immer wieder Erektionen haben kann. Er muss nur sexuell stimuliert sein.