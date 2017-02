Ambiente 2017: Coravin verändert den Weingenuss

(fair-NEWS)

-Öfter hochwertige Weine glasweise genießen: Trinkgewohnheiten ändern sich-Neues Wein-Gadget macht mehr Vielfalt möglich: Ein Essen, viele Lieblingsweine-Mit Coravin kein Verlust hochwertiger Weine durch OxidationAmsterdam/Frankfurt a.M., 10. Februar 2017. Schluss mit Korken ziehen, wenn man einfach nur ein Glas seines Lieblingsweins genießen will - dafür steht Coravin. Mit dem Wein-System aus den USA genießen Weinliebhaber ihre guten Tropfen, ohne die Flasche tatsächlich zu öffnen. Der Wein, der in der Flasche verbleibt, kann dadurch ungestört weiterreifen und verdirbt nicht nach wenigen Tagen. In der Wein-Szene in den USA und Europa hat sich Coravin bereits einen Namen als unersetzliches Wein-Gadget gemacht. Auf der Ambiente stellt sich die Marke nun auch allen Weinliebhabern vor, die Zuhause und mit Freunden regelmäßig Spitzenweine genießen wollen. Coravin wird in Halle 1.2, Stand C 79 die komplette Produktrange präsentieren - vom Einsteiger-Modell Model One bis zum limitierten Design-Stück Coravin Model Two Elite.Innovative Hightech-Lösung für ein altes ProblemWeinliebhaber mussten sich bisher die Frage stellen: Riskiere ich für ein, zwei Gläser dieses Weines tatsächlich, dass ich den Rest der Flasche nach wenigen Tagen wegschütte? Greg Lambrecht, der Erfinder von Coravin, hat das Problem mit der Adaption einer Idee aus der Medizintechnik gelöst. Der Wein kommt zwar aus der Flasche, aber der Korken bleibt dabei physikalisch unversehrt: Beim Coravin Wein-System wird eine dünne Hohlnadel durch den Korken in die Flasche eingeführt. Anschließend wird Argon-Gas zugegeben. Der so erzeugte Überdruck lässt den Wein ins Glas strömen. Argon-Gas ist ein natürlicher Bestandteil der Atemluft, reagiert aber selbst nicht mit dem Wein. Dadurch kann dieser trotz der Entnahme völlig ungestört weiterreifen. Nimmt man Coravin von der Flasche ab, verschließt sich der Naturkorken auf Grund seiner natürlichen Beschaffenheit vollständig von selbst.Junge Menschen entdecken die Welt der Spitzenweine: Coravin Model One für EinsteigerDie Liebe zu hochkarätigen Weinen ist längst nicht mehr nur den Lebenserfahrenen vorbehalten. In der Weinwelt jüngerer Menschen sind Spaß und Genuss dabei genauso wichtig, wie sich das nötige Produktwissen zu erschließen. Wer zuhause eine Weinverkostung für Freunde organisieren will oder bei der Gartenparty einfach seinen Lieblingswein anbieten möchte, für den ist das Coravin Model One das optimale Wein-Gadget. Es verbindet die Vorteile der bisherigen Coravin Modelle mit besonders einfachem Handling zu einem erschwinglichen Preis. Neue Features erleichtern den Einsatz: Mit der Properfit Klammer wird das Wein-System einfach am Flaschenhals befestigt und fixiert so die Flasche - auch beim Ausgießen. Der Soft Touch Griff liegt angenehm in der Hand. Die Load Cell Technologie garantiert die exakte Dosierung des Argons und verhindert, dass Gas einfach austritt.Mit Stil ausgießen: Hochwertiges Design für anspruchsvolle WeinliebhaberCoravin Model Two und Model Two EliteDas Model Two zeichnet sich durch eine geradlinige Form in gebürstetem Graphit-Look aus. Die hochwertigen Materialien und Qualität der Verarbeitung machen Coravin zu einem Design-Element in jeder Küche, das man nicht in der Schublade verschwinden lässt. Durch das exklusive Farb-Design wird das Coravin Model Two Elite zum absoluten Hingucker beim Dinner oder beim Wein-Abend mit Freunden. Als schlaues Gadget muss sich das innovative Wein-System nicht verstecken - und setzt selbst bei Technikbegeisterten Akzente als Profi-Tool.Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:



Bildinformation: Hochwertige Weine öfter genießen mit Coravin. (Bildquelle: Coravin Europe B.V.)