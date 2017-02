Tropical- und Zig Zag-Prints - Mustermix ist das Beachwear-Trendthema 2017

(fair-NEWS)

Heilbronn, 9. Februar 2017. Tropical Botanicals in exotischen Farben, Multicolor-Digitaldruck und intensiv leuchtendes Rot - die Designs der neuen etirel Beachwear-Kollektion sind inspiriert von der fantastischen Farbenwelt der Tropen und coolen geometrischen Mustern in Strawberry-Tönen oder Schwarz-Weiß. Passend dazu hat die Mix & Match-Kollektion 2017 unifarbene Beachwear in Shocking Red oder Schwarz im Programm - damit können Strandnixen ihren Look nach Lust und Laune kreieren. Für Fans von Bandeau-Oberteilen gibt es tolle Neuigkeiten: Im Bandeau Maggy sorgen jetzt der twisted effect und eingearbeitete Bügel für tolle Formen auch in Cup-Größen B und C. Die Bikini-Hose Melly ist dieses Jahr etwas breiter geschnitten.Die Mix & Match-Kollektion von etirel ist ab Mitte Februar 2017 bei INTERSPORT-Fachhändlern erhältlich.Bandeau-Oberteil MaggyDas Bandeau-Oberteil Maggy bekommt dieses Jahr ein Shape-Update: Der twisted effect und die eingearbeiteten Bügel verleihen dem Dekollete auch in B- und C-Cup eine hinreißende Form. Der Tropical-Print in leuchtenden Farben macht schon jetzt Lust auf Sommer, Sonne, Strand und Meer.-Größe: 34 - 44, B und C-Cup-Preis: 24,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, berry, blackBikini-Hose MellyDie Bikini-Hose Melly ergänzt mit ihrem klassischen Schnitt jeden Look. Der angesagte breite Bund sorgt für perfekten Sitz und macht im und neben dem Wasser jede Bewegung mit.-Größe: 34 - 46-Preis: 14,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, blackBügel-Oberteil MiriamEin Bikini-Klassiker: Bügel und Softcups formen eine schöne Oberweite und geben auch bei üppigem Busen Halt. Die Träger sind individuell verstellbar. Das Zig Zag-Muster in leuchtenden Strawberry-Tönen lässt Strandnixen mit der Sonne um die Wette strahlen.-Größe: 36 - 44 B-, C- und D-Cup-Preis: 24,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, red, blackBikini-Hose MoyaDa sehen die Beine noch ein bisschen länger aus: die seitliche Raffung der Bikini-Hose Moya schmeicheln der Trägerin. Die Bändchen verleihen dem Look etwas Spielerisches. Das leuchtende Rot sorgt für den Wow-Effekt.-Größe: 36 - 46-Preis: 19,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, red, berry, blackTriangel-Oberteil MiriTriangel-Oberteile sind besonders schön für kleine Oberweiten. Miri von etirel hat herausnehmbare Pads, für mehr oder weniger Push-Effekt.-Größe: 34 - 42-Preis: 14,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, red, blackSchnürchenhose MilaSchmale Passform für eine sexy Silhouette: Die Schnürchenhose Mila passt perfekt zu Triangel-Oberteilen.-Größe: 34 - 42-Preis: 12,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, red, blackNeckholder MiaIdeal für kleine und große Oberweiten: Kleine Busen formt der Neckholder Mia von etirel perfekt, einer größeren Oberweite verleihen die breiten Träger Halt. Die Pads sind herausnehmbar. Das Zig Zag-Muster in klassischem Schwarz und Weiß wirkt besonders edel.-Größe: 36 - 44-Preis: 19,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, red, berry, blackBikini-Hose MillyIn Schwarz und Weiß kommt der kontraststarke Umschlagbund an der Bikini-Hose Milly besonders gut zur Geltung. Er greift das Muster der Oberteile auf und macht die Bikini-Hose zum Hingucker.-Größe: 36 - 44-Preis: 19,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/white, Zig Zag red, red, blackTunika GinaDie Tunika Gina von etirel ist die perfekte Ergänzung des Strandoutfits. Die luftige Tunika weht lässig in der Meeresbrise.-Größe: one size-Preis: 29,99 Euro-Muster/Farbe: Tropical, Zig Zag black/whiteDiesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:



Bildinformation: Die Mix & Match-Kollektion von etirel ist ab Mitte Februar 2017 erhältlich. (Bildquelle: etirel)