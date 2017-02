Neckermann Strom spendet für DKMS LIFE: Ökostromversorger unterstützt Hilfsprogramm für Krebspatientinnen

(fair-NEWS)

Norderstedt, 10.02.2017: Beim zehnten "Charity Ladies Lunch" in München spendete der Ökostromversorger Neckermann Strom GmbH 2.000 Euro an die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE. Die Gastgeberinnen Dr. Sabine Piller (Piller Enterprise Group) und Birgit Fischer-Höper (Munich Connexxxions) übergaben den Spendenscheck von Neckermann Strom an Ruth Neri (Geschäftsführerin DKMS LIFE)."Wir alle haben jemanden im Familien- oder Freundeskreis, der an Krebs erkrankt ist. Deshalb ist es mir und dem gesamten Neckermann Strom-Team eine Herzensangelegenheit, Krebspatientinnen zu helfen. Das Patientenprogramm der DKMS LIFE ist eine tolle Sache und hilft den Frauen tatsächlich, besser mit der schweren Erkrankung umgehen zu können", fasst Florian Wessely, Geschäftsführer der Neckermann Strom GmbH, den Hintergrund der Spende zusammen.Der Erlös des "Charity Ladies Lunchs" unterstützt das Patientenprogramm "look good feel better" der gemeinnützigen Organisation DKMS LIFE. Das Programm bietet Krebspatientinnen bundesweit kostenfreie Kosmetikseminare in rund 300 medizinischen Einrichtungen. Diese sollen den betroffenen Frauen helfen, mit den äußerlichen Folgen der Krebstherapie besser umzugehen und bringen damit Lebensfreude und Selbstwertgefühl zurück.Männerverbot am zehnten "Charity Ladies Lunch"Ladies only hieß es am 7. Februar 2017 in München. 136 Powerfrauen aus Wirtschaft, Adel, Society und Showbusiness nahmen teil, um die DKMS LIFE zu unterstützen. Mit dabei waren unter anderem die Autorin und Journalistin Tamara Dietl, Herzogin Elizabeth in Bayern, Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt, Volksmusik-Ikone Marianne Hartl, Designerin Iracema Scharf, Giulia Siegel, Simone Ballack und Claudia Effenberg um die Organisation und Krebspatientinnen zu unterstützen. "Ich bin von Anfang an beim DKMS-Lunch mit dabei", so Co-Gastgeberin Sabine Piller. "Sowohl ich als auch Frau Fischer-Höper wurden selbst im familiären Umfeld mit der Krankheit konfrontiert. Deshalb ist dieses Event für uns eine Herzensangelegenheit." Die beiden Gastgeberinnen legten 1.000 Euro in den Spendentopf, weitere 2.000 Euro kamen von Iracema Scharf on top. Neckermann Strom - Ausgezeichneter Versorger für ÖkostromAls einer von wenigen Anbietern bietet Neckermann Strom den Kunden deutschlandweit Ökostrom für Haushalt und Gewerbe und zudem Spezialtarife für Wärmestrom. Mit diesen Wärmestrom-Tarifen können Wärmepumpen, aber auch Nachtspeicher-Heizungen, nachhaltig mit Grünstrom betrieben werden. Das vielseitige Ökostromangebot, der hervorragende Service und die Qualität des Unternehmens haben bereits tausenden Kunden und Bewertungsportale überzeugt.Neckermann Strom Ökostrom-Tarife: www.neckermann-strom.de Auszeichnungen und Gütesiegel:01/2015: Sehr gut von Erfahrungen.com, 09/2015: gut für Stromanbieter von Verivox, 06/2016: Sehr gut und Top3 Stromanbieter von Netzsieger, 12/2016: Empfehlenswerter Versorger von Deine-Versorger.de.Bildunterschrift:Charity Ladies Lunch München Spendenscheckübergabe: Dr. Sabine Piller, Birgit Fischer-Höper, Ruth Neri (v.l.). Bildnachweis: Copyright Jessica Kassner



