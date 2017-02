bmi regional erweitert Flugangebot nach Norrköping

(fair-NEWS)

Mit Beginn des Sommerflugplans ab 27. März 2017 erweitert bmi regional ab München ihr tägliches Flugangebot nach Norrköping auf zwei Direktflüge. „Manchester von Schweden“ so nennt man auch die mittelalterliche Stadt Norrköping aufgrund ihrer historischen Rolle für Papier und Textilindustrie, die eine der größten Wirtschaftsmetropolen in diesem Bereich ist. Ideal für Geschäftsreisende bietet die Region auch Industrie-Romantik für Urlaubsreisende.Jochen Schnadt, CCO von bmi regional erfreut: „Im Rahmen der erfolgreichen Entwicklung unseres Hubs in München und nach der positiven Kundenreaktion, die wir auf der Norrköpingroute gesehen haben, haben wir uns entschlossen einen neuen zweiten täglichen Service von Montag bis Freitag unseren Kunden anzubieten. Zur Ergänzung des bestehenden Dienstleistungsangebots, ist das neue Angebot eine Abendrotation, die speziell auf Kunden ausgerichtet ist, die einen vollen Arbeitstag in Norrköping oder München suchen. Beste Qualität, exzellenter Service und Professionalität sind unser Markenzeichen. Alle Bemühungen sind stets auf das Ziel ausgerichtet, den Anforderungen der Reisenden gerecht zu werden.“Flugplan München nach Norrköping1234500 12:20 – 14:20 Norrköping – München - BM17531234500 17:50 – 19:50 Norrköping – München - BM17570000007 12:35 – 14:40 Norrköping – München - BM1753Flugplan Norrköping nach München1234500 14:45 – 16:45 Norrköping – München - BM17541234500 20:15 – 22:15 Norrköping – München - BM17580000007 15:10 – 17:10 Norrköping – München - BM1754Passgiere kommen in den Genuss attraktiver Flugpreise ab € 110 für den einfachen Flug nach Norrköping inkl. Steuern und Servicegebühren und 23 kg Freigepäck plus 12 kg Handgepäck, kostenlose Snacks und Drinks an Bord, 30 Minuten Quick Check-In und zugeordnete 2:1 Lederbestuhlung an Bord der modernen Embraer Flotte. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com Über bmi regional:bmi regional verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr als 400 Linienflüge pro Woche zu 34 Zielen in 12 europäischen Ländern durch und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. bmi wurde nach 2015 auch im September 2016 erneut mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet. Das Streckennetz des Carriers inkludiert Oslo und Stavanger in Norwegen, Brüssel in Belgien, Esbjerg in Dänemark, Bremen, Rostock, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, München und Nürnberg in Deutschland, Mailand Bergamo und Mailand Malpensa in Italien, Graz in Österreich, Paris und Toulouse in Frankreich, Brünn in Tschechien; Rotterdam in den Niederlanden; Lublin in Polen; Norrköping, Karlstad, Jonköping und Göteborg in Schweden sowie Aberdeen, Birmingham, Bristol, East Midlands, Newcastle, Norwich und Southampton in Großbritannien.media contact:Pressestelle bmi regional Deutschland bmi regionalSilke Warnke-Rehm Frank Mertensc/o rehm pr Head of MarketingFon: +49 8122 – 95 87 633 Fon: + 44 (0)1509 680719Email: swr@rehm-pr.de Email: frank.mertens@bmiregional.com



Bildinformation: bmi regional