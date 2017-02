„leichter leben“ in Neustadt und Region

(fair-NEWS) Die amadeus Agentur entwickelte eine Kampagne für die Stadtwerke Neustadt (SWN), um die Bekanntheit der neuen Produktreihe „Smart Home Plus“ der Stadtwerke in der Region zu erhöhen.



Die Stadtwerke Neustadt versorgen bereits seit 1921 die gesamte Region um Neustadt bei Coburg zuverlässig und preisattraktiv mit Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation. Zu den Stadtwerken gehören auch die beiden Neustadter Schwimmbäder.



Eine mittlerweile 18-jährige Kooperation im Bereich Marketing und Kommunikation verbindet die Stadtwerke Neustadt und amadeus. Nun kreierte die Agentur die kreative und regionale Plakatkampagne „leichter leben“, um die Vorteile von Smart Home einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Mit Smart Home Plus werden Menschen in allen Lebenslagen technische und soziale Lösungen für zu Hause geboten.



Die Entscheidung für amadeus

SWN-Geschäftsführer Armin Münzenberger war von der Kampagnen-Präsentation schnell überzeugt, die amadeus für Smart Home Plus Ende 2016 entwickelt hatte. Besonders die prägnante und deutliche Leistungsdarstellung von Smart Home Plus fand großen Anklang. Die vorgestellte Großplakat-Kampagne soll mit einer Laufzeit von drei Jahren vor allem ältere Menschen und technisch affine Vermieter sowie Eigenheimbesitzer informieren.



Plakatkampagne „leichter leben“

Im ersten Schritt wurden alle Unterlagen zum Thema Smart Home in Form mehrerer Präsentationen gesichtet und analysiert. Die Auswertung diente sowohl als Basis für die Umsetzung der neuen Plakatkampagne als auch für nachgelagerte Maßnahmen innerhalb eines ganzheitlichen Marketing-Mixes. Die neu entwickelten Plakatmotive haben die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu erregen und Neugierde zu wecken. Das Ziel soll sein, dass sich die Menschen in der Region Neustadt, Rödental, Sonneberg und Coburg mit der Smart Home-Technologie näher beschäftigen. Die Kernbotschaft „leichter leben“ verdeutlicht hierbei einfach und schnell den Nutzen von Smart Home Plus. Gleichzeitig wird das Image der Stadtwerke Neustadt als kunden- und familienfreundlicher, serviceorientierter und vor allem regionaler Dienstleister gestärkt.



Weitere Maßnahmen

Die Plakataktion war der Startschuss der „leichter leben“-Kampagne und wird in den nächsten Monaten durch Vorträge, Pressemitteilungen und weitere Werbemaßnahmen, wie eine Kalenderkarte im Kundenmagazin der Stadtwerke, ergänzt.



Das Ergebnis

Die Stadtwerke Neustadt waren von der erarbeiteten Kampagne überzeugt und sind sich nach wie vor sicher, mit amadeus einen kompetenten Partner für die Umsetzung ihrer professionellen und zielgenauen Kommunikation zu haben.