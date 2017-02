Mit neuer VELUVIA Detox-Stoffwechselkur gesund abnehmen im MeridianSpa Skyline Plaza

(fair-NEWS)

Frankfurt, 2. Februar 2017: Abnehmen gehört zu den häufigsten guten Vorsätzen im neuen Jahr. Diäten auch durchzuhalten, schaffen jedoch nur wenige. Mit der neuen VELUVIA Detox-Stoffwechselkur erhalten Abnehmwillige eine einfache und natürliche Lösung, die bewusst auf für Stoffwechselkuren übliche Bausteine verzichtet. Dieses gesunde Abnehmkonzept wird ab sofort im MeridianSpa Skyline Plaza wahlweise auch mit umfassender Ernährungsberatung und individuellem Trainingsplan angeboten. So rücken die guten Vorsätze abzunehmen und mehr Sport zu treiben in greifbare Nähe.Die Methode der Stoffwechselkur, auch bekannt als Hollywood-Diät, gibt es bereits seit vielen Jahren. Neu hingegen ist eine Kombination aus ausschließlich natürlichen Grundbausteinen, die die VELUVIA Detox-Stoffwechselkur im MeridianSpa Skyline Plaza so besonders macht. Eine Einnahme von HCG-Globuli ist nicht notwendig. Lediglich das Zusammenspiel von innovativen Produkten auf Basis nährstoffreicher Superfoods, ausgewogener Ernährung und moderatem Training kann helfen, den Stoffwechsel auf einfache Weise zu aktivieren, überflüssige Fettdepots abzubauen und dabei wertvolle Muskulatur zu erhalten. Der Körper entgiftet, während der Säure-Basen-Haushalt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Im Gegensatz zu anderen Abnehmprogrammen zeichnet die VELUVIA Detox-Stoffwechselkur sich durch eine insgesamt nur vierwöchige Phase aus, mit täglich drei Hauptmahlzeiten à 200 Kilokalorien und zwei Snacks à 100 Kilokalorien. Bei speziellen Umständen im Beruf oder durch Sport kann die Kalorienzufuhr individuell angepasst werden. Ergänzt wird die Kur durch wertvolle Nährstoffmischungen aus Superfoods ohne belastende Zusatzstoffe. Die Produkte sind zudem überwiegend vegan sowie soja-, gluten- und laktosefrei.Das auf Basis der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft entwickelte Konzept wird ab sofort im MeridianSpa Skyline Plaza auf Wunsch mit zusätzlicher umfassender Beratung und individuellem Trainingsplan angeboten. Wer die Kur lieber selbstständig und ohne Betreuung durchführen möchte, wird durch ein Begleitheft unterstützt.„Unsere Mitglieder wünschen sich ergänzend zu ihrem Fitness- und Wellness-Programm alltagstaugliche Produkte, mit denen sie ihre individuellen Ziele einfach, gesund und schnell erreichen können“, so Leo Eckstein, geschäftsführender Gesellschafter der MeridianSpa Deutschland GmbH. „Die VELUVIA Detox-Stoffwechselkur hat uns mit ihrer Wirksamkeit und Natürlichkeit überzeugt. Wer sich im MeridianSpa für dieses Abnehmprogramm entscheidet, bekommt eine Lösung mit allen notwendigen und gezielt aufeinander abgestimmten Produkten.“Die VELUVIA Detox-Stoffwechselkur ist für 189 Euro direkt im MeridianSpa Skyline Plaza und online auf www.meridianvital.veluvia.com/kur erhältlich.Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 040/65 89-23 100 und auf www.meridianvital.de



Bildinformation: Mit neuer VELUVIA Detox-Stoffwechselkur gesund abnehmen im MeridianSpa Skyline Plaza