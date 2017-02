Australien: Weiße Nächte in Melbourne und Ballarat

(fair-NEWS)

Am 18. Februar 2017 zelebriert die australische Stadt Melbourne zum fünften Mal in Folge die "White Night". Zwischen Sonnenuntergang und -aufgang werden mehr als eine halbe Millionen Besucher bei vielen Illuminationen und Performances in der Stadt erwartet. Zwei Wochen später, am 4. März, folgt die nahe Stadt Ballarat mit der Premiere eines eigenen Lichterspektakels. In der Region Grampians, rund drei Stunden westlich von Melbourne, feiert ein neues Musikfestival Premiere vor der Bergkulisse des Nationalparks.Lichter der Großstadt - White Night MelbourneAm 18. Februar erstrahlt Melbourne bei der fünften White Night von Dämmerung bis Sonnenaufgang erneut in kreativem Licht. Zwischen 19:00 und 7:00 Uhr morgens schmücken eine Nacht lang aufwändige, Licht-Installationen die Straßen, Laneways und bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Sie bilden die Kulisse für mehr als 100 Veranstaltungen mit Künstlern aus den Bereichen Musik, Film, Kunst und Performance. Eine der Hauptattraktionen ist ein riesiger, feuerspeiender Metallkoloss auf dem Melbourne Museum Plaza. Ein elektrischer Lichtvorhang aus Märchenprojektionen umhüllt die Gebäude der zentralen Flinders Street. Im Birrarung Marr Park am Yarra River öffnet eine kinetische Blumenplastik ihre Blätter und über dem Alexandra Park schwebt ein riesige Himmelsqualle - die Medusa. Der große Lesesaal der State Library verwandelt sich in ein schillerndes Aquarium und die Collins Street wird zur Freiluft-Bühne für einen zwölfstündigen Marathon-Tanzwettbewerb. Auf www.whitenightmelbourne.com.au können Besucher ihr ganz persönliches Programm zusammenstellen.Erste White Night auch in BallaratErstmals findet auch im rund 100 Kilometer entfernten Ballarat am 4. März eine White Night statt. Die ehemalige Goldgräber-Stadt setzt hierbei ganz auf ihre geschichtsträchtige Vergangenheit und reflektiert historische Bilder auf mehrere markante Gebäude der Innenstadt. Einen weiteren Höhepunkt bildet ein Spaziergang durch die Geschichte der australischen Ureinwohner, ermöglicht durch eine auf Hauswände projizierte Gemäldegalerie. Begleitet wird der Marsch von traditionellen Gesängen des Wadawurrung Stammes. Neben weiteren illuminierten Installationen im Innenstadtbereich erwarten die Besucher mehrere Konzerte und Mitmachelemente. Die Programminfos sind auf www.whitenightballarat.com.au/ einsehbar.Neues Musikfestival in den GrampiansEbenfalls neu auf dem Veranstaltungskalender des Bundestaates Victoria ist das Grampians Music Festival, das vom 24. bis 26. Februar im Ort Halls Gap stattfindet. Als Headliner stehen auf der Bühne: die Soul & Funkband Saskwatch, die Synthie-Popgruppe Tigertown und Felix Riebl, ein Melbourner Künstler mit österreichischen Wurzeln. Das Event vor der schroffen Bergkulisse des Grampians Nationalparks, rund drei Stunden Fahrtzeit von Melbourne entfernt, ist auf 2.500 Gäste limitiert. Weitere Infos und Tickets unter www.grampiansmusicfestival.com/



Bildinformation: Australien: Weiße Nächte in Melbourne und Ballarat