DERPART kooperiert mit Stage Entertainment

Frankfurt am Main, 07. Februar 2017 – Das neue Jahr startete bei DERPART mit einer umfangreichen Kooperation mit Stage Entertainment, einem der weltweit führenden Unternehmen im Live-Entertainment, das mit Musical- und Show-Produktionen auf höchstem Niveau begeistert.Michael Schober, DERPART Bereichsleiter Marketing und Einkauf/Vertriebssteuerung, weiß Details: „DERPART und Stage Entertainment planen 2017 zahlreiche gemeinsame Marketingaktivitäten, um noch mehr Musical- und Show-Fans in unsere Reisebüros zu locken. Für entsprechende Reise-Arrangements – so wird es unter anderem Wochenend-Specials für Endkundengruppen geben – werden wir auf allen DERPART Kommunikationskanälen gemeinsam die Werbetrommel rühren.“Vorgesehen sind etwa Werbespots in den Schaufenster-Screens der DERPART Reisebüros, Banner auf der DERPART.COM Website, exklusive Kunden-Mailings sowie spezielle Kundenstopper und Schaufensterdekorationen für die Reisebüros.Darüber hinaus sind zusammen mit Stage Entertainment Schulungsangebote rund um kommende Previews geplant, um die Expedienten gezielt anzusprechen und für Musicalreisen begeistern. Die Kunden wiederum profitieren von Zeit zu Zeit von attraktiven Gewinnspielen oder speziellen Ticket-Konditionen bzw. Top-Angeboten bei ausgewählten Musicals und Shows.Weitere Informationen unter: www.DERPART.COM



