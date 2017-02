Grandhotel Hessischer Hof mit neuer Personalchefin: Friederike Tomp startet als Direktorin Human Resources

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 7. Februar 2017. Das Grandhotel Hessischer Hof begrüßt Friederike Tomp in neuer Position zurück: Die 34-Jährige ist ab sofort Direktorin Human Resources & Talentmanagement in Frankfurts einzig privat geführtem Luxushotel. Als neue Personalchefin leitet Friederike Tomp den gesamten Personalbereich und verantwortet alle personalwirtschaftlichen Themen sowie die strategische Weiterentwicklung. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf der Mitarbeitergewinnung und der Personalentwicklung.Friederike Tomp ist im Grandhotel Hessischer Hof kein neues Gesicht: Die gelernte Hotelkauffrau, die über einen Bachelor in Internationalem Hotel- und Tourismusmanagement verfügt, war 2010 bereits als Direktionsassistentin im Grandhotel tätig bevor sie von 2012 bis 2014 als Resident Managerin für den Bereich Rooms verantwortlich war. Vor ihrem Studium arbeitete sie im Gleneagles Hotel in Schottland, weitere Stationen waren das Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz und das Hotel & Resort Sonnenalp in Ofterschwang. Vor ihrer Rückkehr ins Grandhotel Hessischer Hof war Friederike Tomp ebenfalls als stellvertretende Direktorin in einem Frankfurter Hotel tätig.„Ich freue mich sehr zurück im Grandhotel Hessischer Hof zu sein – ich bin wieder zu Hause und die Mitarbeiter sind jetzt meine Gäste. Mein Ziel ist es, die Serviceleistungen im Personalwesen des Grandhotel Hessischer Hof weiter zu optimieren und den Mitarbeitern die bestmögliche Unterstützung für ihren beruflichen Alltag und ihre Weiterentwicklung anbieten zu können“, so Friederike Tomp.Auch Eduard M. Singer freut sich über die Rückkehr: „Mit Friederike Tomp haben wir eine Personal-Managerin gewonnen, die mit ihrer strategischen Kompetenz für entscheidende Entwicklungen sorgen wird. Sie ist mit unserem Haus bestens vertraut und wird mit ihrer Expertise neue Impulse für unser weiteres Wachstum sowie der Mitarbeitergewinnung und Personalentwicklung geben können.“



Bildinformation: Grandhotel Hessischer Hof mit neuer Personalchefin: Friederike Tomp startet als Direktorin Human Resources