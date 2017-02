Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Franchising stellt einen guten Einstieg in die Selbständigkeit dar

(fair-NEWS) Die Global Management Consultants AG verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Business Center. Diese Erfahrung vermarktet die GMC AG als Franchisekette, um anderen Unternehmen ein gutes Fundament für ihren Schritt in die Selbständigkeit zu bieten, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG.



Die Vorteile für Franchisenehmer liegen klar auf der Hand. Die Franchisenehmer erhalten eine einwöchige theoretische Intensivschulung und eine ein- bis zweimonatige praxisnahe Schulung in einem Business Center in der Schweiz oder im Ausland. Dies gewährt einen schnellen Start in die eigene Selbständigkeit mit einer gut eingeführten Marke und bewährtem Geschäftskonzept. Da das Konzept der GMC AG sich bereits über Jahre als bewährt erwiesen hat, wird das Risiko für den Franchisenehmer minimiert. Auch nach der Schulung steht die GMC AG noch mit Rat und Tat zur Seite.

Über GMC AG

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

«Franchise-System für Business Center»

Gubelstrasse 126300 ZugDeutschlandTelefon: 0041 41 560 77 00Rieta VanessaGMC Global Management Consultants AGGubelstrasse 126300 Zuginfo@gmc-consultants.ch0041 41 560 77 00Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung