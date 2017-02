Pressemitteilung von Global Communication Experts

(fair-NEWS) Düsseldorf, 7. Februar 2017. Der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour ist ab sofort Mitglied der Säule C (konzernungebundene Reiseveranstalter) im Deutschen Reiseverband (DRV), der führenden Interessenvertretung der Tourismusbranche.

"Mit der Mitgliedschaft des neuen deutschen Pauschalreiseveranstalters Anex Tour wird die Kompetenz des DRV weiter gestärkt. Der Deutsche ReiseVerband steht – wie dieser Beitritt zeigt – gerade auch für die kleinen und mittelständischen Veranstalter und Reisebüros", freut sich DRV-Präsident Norbert Fiebig über den Zuwachs der Mitgliederzahl und den damit verbundenen Vertrauensbeweis in die Arbeit des DRV.

"Der hervorragende Ruf des DRV ist für uns ein Qualitätssiegel, das uns hilft, das Vertrauen unserer Kunden in uns als starke Marke weiter auszubauen. Mit dem Beitritt in den DRV unterstreichen wir die Bedeutung des Reisevertriebs sowohl für die Verbandsarbeit als auch für die Tourismusbranche insgesamt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", unterstreicht Dirk Burneleit, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH die Vorteile.

Bildinformation: Anex Tour gibt Mitgliedschaft beim DRV bekannt

Über DRV:

Der Deutsche ReiseVerband (DRV) vertritt die Interessen mittelständischer und großer Unternehmen der Reisebranche gegenüber den Leistungsträgern im In- und Ausland sowie der deutschen, europäischen und internationalen Politik. Im August 1950 als Deutscher Reisebüro Verband in Frankfurt am Main gegründet, ist der DRV heute die größte Organisation von Reisebüros und Reiseveranstaltern in Deutschland.

Über Anex Tour:

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



