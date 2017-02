Kompakt mit Leistung strotzen

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

(fair-NEWS) Für POI/POS Anwendungen werden kleine, kompakte Systeme benötigt, die auf begrenztem Raum eingesetzt werden können. Hier zählt unterm Strich vor allem hohe Leistung bei geringer Abwärme. Das Mini-ITX CPU Board KINO-DQM170 von ICP Deutschland verbindet beides. Zur Auswahl stehen vier Intel® CoreTM Mobile i7, i5, i3 und Celeron® Prozessoren, die als Dual-Core oder Quad-Core Varianten mit einer maximalen Abwärme von 25W bzw. 45W auskommen. Für ausreichend Speicherkapazität ist ebenfalls gesorgt, sodass das Mini-ITX Board mit max. 64 GB DDR4 SDRAM Arbeitsspeicher ausgestattet werden kann. Über zwei HDMI 1.4 und einen HDMI 2.0 (jeweils 4K UHD) oder einen LVDS Port (Full HD) lassen sich zudem drei unabhängige Displays ansteuern. Neben einem herausgeführten externen 12VDC Eingang, stehen zwei RS-232/422/485, drei RS-232 und je vier SATA 6Gb/s sowie USB 3.0 / 2.0 Schnittstellen zur Verfügung. Auf Wunsch kann das KINO-DQM170 passgenau eingekleidet werden. ICP bietet dafür zwei Gehäuse, die für verschiedene Montagevarianten (Desktop-, Wandmontage oder VESA) ausgelegt sind. Das EBC-3220 ist dabei mit nur einer 2,5“ HDD Halterung für geringe Abmaße (190x180x55mm) konzipiert. Das zweite Gehäuse EBC-3200 bietet darüber hinaus zusätzlichen Platz für mehrere Erweiterungsoptionen wie PCI/PCIe Slots und bis zu zwei 2.5“ HDD Halterungen.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Produkt als HTML:

www.icp-deutschland.de/Industrie-PC/CPU-Boards-CPU-Karten/Mainboards/Mini-ITX-KINO/KINO-DQM170-CE-R10.html



Datenblatt:

http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001182/web/icp/KINO-DQM170-datasheet-20170113.pdf

http://files.icp-deutschland.de/produkte/K124277/web/icp/EBC-3200-datasheet-20170118.pdf

http://files.icp-deutschland.de/produkte/K129298/web/icp/EBC-3220-datasheet-20170113.pdf

Für POI/POS Anwendungen werden kleine, kompakte Systeme benötigt, die auf begrenztem Raum eingesetzt werden können. Hier zählt unterm Strich vor allem hohe Leistung bei geringer Abwärme. Das Mini-ITX CPU Board KINO-DQM170 von ICP Deutschland verbindet beides. Zur Auswahl stehen vier Intel® CoreTM Mobile i7, i5, i3 und Celeron® Prozessoren, die als Dual-Core oder Quad-Core Varianten mit einer maximalen Abwärme von 25W bzw. 45W auskommen. Für ausreichend Speicherkapazität ist ebenfalls gesorgt, sodass das Mini-ITX Board mit max. 64 GB DDR4 SDRAM Arbeitsspeicher ausgestattet werden kann. Über zwei HDMI 1.4 und einen HDMI 2.0 (jeweils 4K UHD) oder einen LVDS Port (Full HD) lassen sich zudem drei unabhängige Displays ansteuern. Neben einem herausgeführten externen 12VDC Eingang, stehen zwei RS-232/422/485, drei RS-232 und je vier SATA 6Gb/s sowie USB 3.0 / 2.0 Schnittstellen zur Verfügung. Auf Wunsch kann das KINO-DQM170 passgenau eingekleidet werden. ICP bietet dafür zwei Gehäuse, die für verschiedene Montagevarianten (Desktop-, Wandmontage oder VESA) ausgelegt sind. Das EBC-3220 ist dabei mit nur einer 2,5“ HDD Halterung für geringe Abmaße (190x180x55mm) konzipiert. Das zweite Gehäuse EBC-3200 bietet darüber hinaus zusätzlichen Platz für mehrere Erweiterungsoptionen wie PCI/PCIe Slots und bis zu zwei 2.5“ HDD Halterungen.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkt als HTML:www.icp-deutschland.de/Industrie-PC/CPU-Boards-CPU-Karten/Mainboards/Mini-ITX-KINO/KINO-DQM170-CE-R10.htmlDatenblatt:http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001182/web/icp/KINO-DQM170-datasheet-20170113.pdfhttp://files.icp-deutschland.de/produkte/K124277/web/icp/EBC-3200-datasheet-20170118.pdfhttp://files.icp-deutschland.de/produkte/K129298/web/icp/EBC-3220-datasheet-20170113.pdf

Bildinformation: Mini-ITX CPU Board - KINO-DQM170 / ICP Deutschland GmbH

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Kompakt mit Leistung strotzen»

Mahdenstr.372768 ReutlingenDeutschlandVanessa KlugeICP Deutschland GmbHVanessa KlugeMahdenstr. 3D-72768 ReutlingenTel: +49 (0)71 21 / 143 23-0Fax: +49 (0)71 21 / 143 23-90Email: vk@icp-deutschland.dePermanenter Link zur Pressemitteilung