Locaboat Holidays wird 40: Anbieter feiert mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf Hausbootreisen

Frankfurt, 8. Februar 2016. Seit 1977 garantiert Locaboat Holidays erholsame Ferien auf dem Hausboot für Ruhesuchende, Individualreisende und Familien. Seit Jahrzehnten genießen die Kunden die Freiheit, die diese Urlaubsform bietet – und das ganz ohne Bootsführerschein. In diesem Jahr begeht der Anbieter seinen 40. Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Um die „Golden 40’s“ gebührend mit seinen Kunden zu feiern, gewährt Locaboat Holidays auf Buchungen bis 28. Februar 2017 bis zu 30 Prozent Rabatt.Mitfeiern und von Rabatten profitierenAn ausgewählten Abfahrtstagen von März bis Oktober sparen die Gäste für eine Reise ab einer Woche 20 Prozent bei der Buchung. Das Angebot ist gültig für alle Hausboot-Typen von Pénichette und Europa sowie auf Yachten von Linssen. Wer mit bis zu zwölf Personen reist, kann sich über eine noch höhere Ersparnis freuen: Auf Buchungen der großen Pénichettes P.1400FB und P.1500FB gibt es 30 Prozent Rabatt. Für Kurzentschlossene gibt es zudem weitere Schnäppchen mit 40 Prozent Ersparnis im Vergleich zum Katalogpreis, Einwegzuschläge entfallen. Die Angebote sind jeweils nur einmalig buchbar. Derzeit zum Sonderpreis vefügbar ist beispielsweise noch eine Reise für alle, die im französischen Lot-Tal Ende März den Frühling begrüßen möchten: Die einwöchige Einwegfahrt von Valence-sur-Baïse nach Agen für zwei bis sieben Personen auf der Pénichette P.1107W kostet 639 Euro.40 Jahre, eine Mission: Vom Hausboot aus Europa entdeckenNach wie vor ist bei den führerscheinfreien Hausbootreisen vor allem der Typ Pénichette“, den Locaboat Holidays in den 70er Jahren selbst entwickelt hat, besonders beliebt. Zur damaligen Zeit war das Reisen auf dem Wasser noch eher unbekannt. Constant und Olympe Pafsides waren allerdings davon überzeugt, dass sich das ändern sollte. 1974 wurden die ersten Boote in Südfrankreich vermietet. Die Nachfrage war sofort sehr groß, allerdings waren die schwimmenden Häuser noch nicht ideal. Es sollte sich sowohl der Landschaft als auch dem Binnengewässer anpassen, aber dennoch komfortabel und ansprechend gestaltet sein. Nach mehreren Versuchen und Entwürfen richtete sich Locaboat nach den französischen Frachtkähnen, den Péniches. Das Unternehmen entwarf eine kleinere, wohnliche Version mit einem niedrigen Vorschiff und einem Deckshaus in Achterschiff. Dieser Prototyp markierte die Geburtsstunde der Pénichette, des „Lastkähnchens“. Schnell setzte sie sich als Referenz unter den Hausbooten durch und blieb es bis heute. Inzwischen gibt es drei Typen: Classique, Terrasse oder Flying Bridge mit Innen- und Außensteuerstand. Für Hausbootreisende haben sie alle einen entscheidenden Vorteil: Die Pénichettes sind besonders leicht zu steuern. Selbst Unerfahrene können ihr Hausboot dank einer fundierten Einführung vor Reisebeginn problemlos durch die europäischen Gewässer navigieren. Was den Reiseverlauf angeht, haben Hausbootreisende eine umfassende, angenehme Freiheit. Festgelegt sind nur der Anfangs- und Endzeitpunkt sowie der Hafen. In ganz Europa bereisen heute Hausbooturlauber Orte, die abseits der typischen Touristenhochburgen liegen und leben somit den Traum, den Constant und Olympe Pafsides vor 40 Jahren hatten, als sie zu Pionieren des Hausboottourismus wurden.Weitere Informationen zum Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays finden Sie unter www.locaboat.com/de Den Locaboat-Katalog 2017 zum online durchblättern sowie die Möglichkeit, den gedruckten Katalog 2017 zu bestellen, gibt es unter http://bit.ly/2dxn1HK



