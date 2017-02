Anex Tour wird Mitglied beim VUSR

Pressemitteilung von Global Communication Experts

Anex Tour als erster Pauschalreiseveranstalter unter den Fördermitgliedern

(fair-NEWS) Düsseldorf, 09. Februar 2017. Der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour ist ab sofort Fördermitglied im Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR). Neben weiteren Fördermitgliedern wie Bewotec, EUclaim und Schmetterling ist Anex Tour der erste Pauschalreiseveranstalter im Verbund.

„Wir freuen uns mit Anex Tour den ersten Pauschalreiseveranstalter unter unseren Fördermitgliedern begrüßen zu dürfen. Unserer wichtigen Arbeit wird somit noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt“, sagt Marija Linnhof, Vorsitzende des Verbands.

„Wir stehen zu 100 Prozent zu den Reisebüros, daher ist die Mitgliedschaft im VUSR, die uns den Anschluss an unabhängige selbstständige Reisebüros und Vertriebspartner ermöglicht, ein logischer Schritt für uns. Wir freuen uns, dass wir so unsere Partner bestmöglich unterstützen und bei wichtigen Themen wie der Pauschalreise-Richtlinie aktiv mitwirken können“, so Dirk Burneleit, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH, über den Verbandsbeitritt.

Am Anfang des Jahres ist Anex Tour zudem auch dem Deutschen Reise Verband (DRV), der führenden Interessenvertretung der Tourismusbranche, beigetreten. Der Schutz der Reisebüros in Bezug auf die EU-Pauschalreiserichtlinie hat auch hier höchste Priorität.

Düsseldorf, 09. Februar 2017. Der Düsseldorfer Pauschalreiseveranstalter Anex Tour ist ab sofort Fördermitglied im Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR). Neben weiteren Fördermitgliedern wie Bewotec, EUclaim und Schmetterling ist Anex Tour der erste Pauschalreiseveranstalter im Verbund.„Wir freuen uns mit Anex Tour den ersten Pauschalreiseveranstalter unter unseren Fördermitgliedern begrüßen zu dürfen. Unserer wichtigen Arbeit wird somit noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt“, sagt Marija Linnhof, Vorsitzende des Verbands.„Wir stehen zu 100 Prozent zu den Reisebüros, daher ist die Mitgliedschaft im VUSR, die uns den Anschluss an unabhängige selbstständige Reisebüros und Vertriebspartner ermöglicht, ein logischer Schritt für uns. Wir freuen uns, dass wir so unsere Partner bestmöglich unterstützen und bei wichtigen Themen wie der Pauschalreise-Richtlinie aktiv mitwirken können“, so Dirk Burneleit, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH, über den Verbandsbeitritt.Am Anfang des Jahres ist Anex Tour zudem auch dem Deutschen Reise Verband (DRV), der führenden Interessenvertretung der Tourismusbranche, beigetreten. Der Schutz der Reisebüros in Bezug auf die EU-Pauschalreiserichtlinie hat auch hier höchste Priorität.

Bildinformation: Anex Tour wird Mitglied beim VUSR

Über VUSR:

Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) mit Sitz in Iserlohn wurde am 2. Dezember 2015 gegründet. Wichtigstes Ziel des VUSR ist die Vertretung der über 9.000 klassischen Reisebüros in Politik und Wirtschaft. Zu den Hauptaufgaben des Verbands zählt unter anderem die Mitarbeit an der deutschen Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie um so den drohenden Nachteilen für mittelständische Reisebüros entgegenzuwirken.

Über Anex Tour:

Der neugegründete deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour GmbH ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. In den ersten vier Katalogen für den Sommer 2017 stellt Anex Tour Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik vor. Zusammen mit der unternehmenseigenen Fluggesellschaft Azur Air GmbH bietet der Veranstalter die gesamte Leistungskette aus einer Hand – beginnend bei den Flügen über Transfers und Hotels bis hin zur Reiseleitung vor Ort. Das Düsseldorfer Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Anex Tour wird Mitglied beim VUSR »

Hanauer Landstraße60314 FrankfurtDeutschlandYasmin LangeGlobal Communication Experts GmbHPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Anex Touri.A. Dorothea Hohn / Stefanie Mehlhorn / Yasmin LangeHanauer Landstr. 18460314 Frankfurtp: +49 69 17 53 71-020/-026/-038f: +49 69 17 53 71-011m: presse.anextour@gce-agency.comw: www.gce-agency.com Permanenter Link zur Pressemitteilung