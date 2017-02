Kameha Grand Zürich sehr gut ins Jahr 2017 gestartet

(fair-NEWS)

Zürich, 09. Februar 2017. Das Kameha Grand Zürich ist sehr gut ins Jahr 2017 gestartet. Kurz bevor das Hotel sein zweijähriges Jubiläum feiert zieht Carsten K. Rath Bilanz und zeigt sich ebenso wie sein Geschäftspartner Peter Mettler, der Präsident des Verwaltungsrates der Kameha Grand Hotels & Resorts, mit den ersten beiden Jahren zufrieden.Die Pre-Opening Phase des Kameha Grand Zürich begann am 28. Februar 2015. Das Hotel eröffnete in einer volkswirtschaftlich schwierigen Marktlage. "Trotz der Frankenfreilassung, der Ukrainekrise und der damit verbundenen Abwertung des Rubels von über 30 Prozent, dem Arabischen Frühling, der Angst vor dem Terror gegenüber Europa und der wachsenden Zahl von Hotelzimmern in Zürich, erwarten wir ein sehr gutes Jahr 2017", so Carsten K. Rath.Noch bevor das Lifestyle-Hotel im August 2017 offiziell zwei Jahre alt wird, wird es den Break-Even erreichen - ein Verdienst, den Peter Mettler vor allem auf die exzellente Arbeit seines Kaders um Carsten K. Rath zurück führt. "Der Kuchen in Zürich ist sicher nicht grösser geworden, aber wir haben uns ein ordentliches Stück abgeschnitten und gegen den Markttrend deutlich Marktanteile gewonnen" so Peter Mettler."Wir werden dieses Jahr mit ca. 75% Belegung und einer Durchschnittsraterate um die 200,- Franken ein sehr gutes Jahr hinlegen. Ebenso haben wir wesentliche Veranstaltungen in unser Haus akquirieren können, die dazu beitragen dieses hervorragende Ergebnis zu erreichen", so Mettler weiter. So war das Kameha Grand Zürich Gastgeber für die Fussball-Elite des "Best FIFA Football Awards" im Januar 2017, als Ronaldo zugegen war und zum Welt-Fussballer des Jahres ausgezeichnet wurde. Kameha Grand ist offizieller Veranstalter des "Fashionhotels" im Frühling dieses Jahres, offizielles Turnierhotel des Mercedes-Benz CSI Weltcupturniers im Springreitsport, offizielles Partnerhotel von Swiss Ski sowie der Event-Gala "Art on Ice". Letztere findet bereits zum zweiten Mal im Kameha Grand Zürich statt. Zudem ist das Grand Hotel die Event-Location des Wedding Award Switzerland und der Veranstaltung "The Dance".Mit Stolz äussert sich Rath: "Wir haben uns sehr gut im MICE Markt etabliert und so eine Vielzahl prestigereicher bzw. umsatzstarker Veranstaltungen vom Markt gewonnen." Das Kameha Grand Zürich beweist seine Wettbewerbsfähigkeit auch durch den Vertrag mit einer der besten Airlines der Welt aus Asien, welche das Kameha Grand Zürich als neue Unterkunft für ihre Crew auswählte.Seit drei Monaten in Folge kann das Kameha Grand Zürich den ersten Platz unter sämtlichen Hotels in derselben Kategorie in Zürich auf allen Online-Bewertungsportalen verteidigen. Es zeigt sich führend sowohl auf TripAdvisor als auch über die Qualitätschecks der Marriott Gruppe, mit einem exzellenten Ergebnis weit über Performance-Durchschnitt. Diese Resultate zeugen von der Kaderkompetenz des Hauses und sprechen auch für die Qualitätsfokussierung.Die zweite Verleihung des Michelin-Sterns in Folge und 16 Gault-Millau-Punkte für das Fine Dining Restaurant YOU untermauern ebenso die Service-Exzellenz des Hauses im gastronomischen Bereich. Auch der Kameha Dome, mit 700m² und einer Kapazität für 960 Gäste eine der grössten Eventhallen Zürichs, ist mittlerweile dauerhaft gut ausgelastet. Er wird unter anderem für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen, grosse Privatveranstaltungen wie Hochzeiten und Jubiläen aus der Schweizer Gesellschaft sowie Produktpräsentationen gebucht.Nach knapp zwei Jahren sieht Rath das Hotel gut etabliert und freut sich auf ein positives und erfolgreiches Jahr 2017.Kameha Grand ZürichDie Hotel-Webseite www.lieblingsplatz.com bietet Einblicke in das aussergewöhnliche Gesamtkonzept des Kameha Grand Zürich, dessen Lifestyle-Atmosphäre und Herzlichkeit den Gast in den Mittelpunkt allen Handelns stellt. Dank seiner einzigartigen Kombination von technischen Innovationen und herzlichem Service stellt das Kameha Grand eine attraktive Ergänzung der Zürcher Hotelszene dar. Nur drei Monate nach der Eröffnung wurde es bereits vom renommierten Hotelrating der Sonntagszeitung unter den Top 10 der besten Stadthotels der Schweiz positioniert. Carsten K. Rath, Gründer und CEO der Kameha Grand Hotels & Resorts, wurde darüber hinaus als "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Das Fine-Dining-Restaurant You erhielt zum zweiten Mal in Folge einen Stern im Guide Michelin sowie 16 Punkte im Gault-Millau. Das Hotel befindet sich nur rund sechs Minuten vom Flughafen sowie sieben Kilometer vom Zürcher Hauptbahnhof bzw. Stadtzentrum entfernt - beste Voraussetzung für Geschäftsreisende. Der unweit vom Hotel gelegene Badesee mit 550 Metern Länge, 41 Metern Breite und drei Metern Tiefe ist der wohl grösste Pool eines Schweizer Hotels. Eingebettet ist er in das 128.000 Quadratmeter grosse Naherholungsgebiet mit weitläufigen Wiesen und Wäldern. Vielfältige Freizeitangebote wie Ping-Pong-Tische, ein Beach-Volleyball-Feld, Basketball-Court, Fussballplatz, Grillstellen, ein Bike-Park sowie eine eigene Karte mit Jogging-Routen lassen keine Wünsche für Frischluftsuchende offen. Weitere Informationen und Bildmaterial unter www.lieblingsplatz.com. News rund um das Kameha Grand Zürich gibt es zudem auf www.facebook.com/kamehahotelsresorts.Über die Lifestyle Hospitality & Entertainment Group AG (LH&E Group)Die LH&E Group ist eine Betriebs- und Management-Gesellschaft der Kameha Grand Hotels & Resorts. Kameha betreibt und managt internationale Lifestyle-Hotels, Luxus-Resorts, private Design-Residenzen sowie erstklassige Event-Gastronomie. Gründer und CEO ist Carsten K. Rath, Präsident des Verwaltungsrates ist Peter Mettler. Das erste Hotel der LH&E Group, das Kameha Grand Bonn, wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, wie beispielsweise als "Bestes Hotel des Jahres weltweit" (Diners Club Magazin Award), "Hotel des Jahres" (Busche Verlagsgesellschaft), "Bestes Event Hotel des Jahres" (Location Award), "Deutschlands Trendhotel Nr.1" (TripAdvisor) und als "Arbeitgeber des Jahres 2011/2012". Zudem wurde die Kameha Suite in Frankfurt am Main mit dem Location Award 2012 und 2016 als "Beste Historische Event-Location in Deutschland" ausgezeichnet.Autograph Collection HotelsAussergewöhnliches aus Film, Kunst, Design und Literatur, gebündelt zu einem einzigartigen Aufenthaltserlebnis, das sind die mehr als 80 unabhängigen, luxuriösen Lifestyle-Hotels der Marke Autograph Collection, angesiedelt in den attraktivsten Destinationen weltweit. Ausgewählt wurden die Häuser aufgrund ihres ausgeprägten Charakters und ihrer bemerkenswerten Besonderheiten: ob markantes Wahrzeichen, aussergewöhnliches Design oder bestes Resortangebot in seinem Bereich - jedes einzelne Hotel gilt als absolut einzigartig.www.autographhotels.comFacebook: www.facebook.com/AutographCollectionTwitter: www.twitter.com/AutographTumblr: http://autographcollectionhotels.tumblr.com/Instagram: www.instagram.com/AutographHotelsIm Luxus- und Lifestyle-Markenportfolio von Marriott International befinden sich aktuell The Ritz-Carlton Hotel Company, EDITION, JW Marriott Hotels & Resorts, the Autograph Collection, Renaissance Hotels, AC Hotels by Marriott und Moxy Hotels. Dieses macht rund 25 Prozent des Gesamtportfolios des Konzerns aus. Im Laufe der kommenden Jahre sollen mehr als 200 Luxus- und Lifestyle-Hotelprojekte hinzukommen, was einem Investment seitens der Unternehmenseigener und Franchisenehmer in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar entspricht.PressekontaktKameha Grand Zürich, Dufaux-Strasse 1, CH-8152 Glattpark/ZürichStefan Wurm, Corporate Director Finance & DevelopmentTel +41 (0) 44 525 5000 Fax +41 (0) 44 542 40 47, stefan.wurm@kameha.com , www.kameha.com



