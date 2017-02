In der Ferne wie zuhause fühlen mit den luxuriösen Suiten des Oriental Residence Bangkok

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 10. Februar 2017: Die Privatsphäre eines eigenen Apartments genießen ohne auf den Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels zu verzichten: Das Oriental Residence Bangkok verfügt über 145 luxuriöse Suiten – ideal für einen entspannten Familienurlaub oder einen Städtetrip mit Freunden in die lebendige thailändische Metropole. Zum fünften Geburtstag des Hotels erwartet Gäste mit dem „Romance Moment“-Arrangement eine exklusive Offerte.Gastfreundschaft und Höflichkeit – dafür stehen die Menschen im Land des Lächelns, so auch im Oriental Residence Bangkok. Die großzügigen und modern ausgestatteten Suiten eignen sich hervorragend für längere Aufenthalte in der thailändischen Hauptstadt. Gelegen mitten im Herzen von Bangkoks Einkaufs- und Botschaftsviertel, ist die Unterkunft ein erstklassiger Ausgangspunkt für ausgiebige Shoppingtouren im neusten Einkaufszentrum, der Central Embassy. Nur einen Katzensprung entfernt liegt der Lumpini Park – der bestmögliche Ort, um eine kurze Pause vom Trubel der Großstadt zu nehmen, im Schatten der Bäume zu entspannen, die nächste Joggingrunde zu beginnen oder um mit den Kindern verstecken zu spielen.Nach einem aufregenden Tag in der lebendigen Stadt ziehen sich Gäste an den Pool unter freiem Himmel, in die mit gemütlichen Liegen ausgestatte Lounge oder in die Suiten des Oriental Residence Bangkok zurück. Alle Unterkünfte verfügen über einen separaten Wohn- und Essbereich, kostenloses WLAN, eine gut sortierte Minibar und eine voll ausgestattete Küche. Hier können problemlos landestypische Gerichte zubereitet werden mit den zuvor auf dem Markt gekauften exotischen Zutaten und pikanten Gewürzen. Am nächsten Morgen bereiten Gäste ihr Frühstück individuell zu oder kehren ein im hauseigenen Café Claire, das mit französischem Flair und aufmerksamem Service begeistert, um den Tag ganz bequem zu beginnen.Bei Buchung bis zum 21. Dezember 2017 profitieren Gäste vom neuen Package „Romance Moment“. Es enthält ein privates Abendessen, zubereitet vom Hotelkoch in der eigenen Suite, inklusive einer Flasche Wein – eine traumhafte Aussicht auf Bangkok ist garantiert. Anschließend freuen sich Gäste über den romantischen Turndown-Service. Außerdem beinhaltet das Arrangement besondere Vorzüge wie ein kostenloses Upgrade in die One-Bedroom Suite, den Freiverzehr von Getränken in der Oriental Bar sowie Nachmittagstee. Hinzu kommen kostenloser Late Check-out bis 16 Uhr, der Shuttletransfer zu einigen Stationen des Bangkok Skytrain und vieles mehr.Das Arrangement ist unter www.oriental-residence.com/hotelpackage/romance-moment_605.aspx ab 8.184 Thai Baht (rund 218 Euro) pro Nacht bei mindestens zwei Nächten Aufenthalt buchbar, auf jede weitere Nacht erhalten Gäste 10 Prozent Rabatt.



Bildinformation: In der Ferne wie zuhause fühlen mit den luxuriösen Suiten des Oriental Residence Bangkok