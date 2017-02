JOINT CONCERT: Der Klang der aufgehenden Sonne

(fair-NEWS)

Unter der Schirmherrschaft des Japanischen Generalkonsulats Düsseldorf wird am kommenden Samstag, 18. 02.2017, um 18 Uhr ein großartiges Klangerlebnis zwischen Deutschland und Japan in der Stadthalle Ratingen geboten: Die Omiya Wind Symphony aus Japan und die westfälische Bläserphilharmonie „Westfalen Winds“ gastieren gemeinsam zum JOINT CONCERT 2017!Im Rahmen eines japanisch-deutschen Kulturaustausch ist eines der führenden sinfonischen Bläserensembles der Präfektur Saitamas, die „Omiya Wind Symphony“, unter der Leitung der japanischen Dirigentenkoryphäe, Maestro Toshio Akiyama, zu Gast in Deutschland. Zusammen mit der prämierten Bläserphilharmonie „Westfalen Winds“, unter der renommierten künstlerischen Leitung von Ulrich Schmidt, werden die Zuhörer auf eine atemberaubende Klangreise von Deutschland nach Japan mitgenommen.Das Konzertprogramm rankt sich musikalisch dabei in fulminanter wie präziser, kammermusikalischer Natur um Originalkompositionen für sinfonische Blasorchester der Höchststufe. Ausgehend von verlockenden Transkriptionen deutscher romantischer Opern führt die musikalische Reise über Italien und Tschechien weiter ins vorderasiatische Hinterland Armeniens, bis sich schließlich die aufgehende Sonne klanglich ikonenhaft erhebt. Als besondere Solistin des Abends konnte eigens die Klarinettenvirtuosin Kaede Akiyama für Carl Maria von Webers „Klarinettenquintett in B-Dur, op. 34“ gewonnen werden.Mit dem JOINT CONCERT soll die internationale Verständigung und der kulturelle Austausch zwischen Deutschland und Japan gefördert werden. Es soll ein leuchtendes Zeichen in dieser von Fluch und Angst beeinflussten Zeit setzen und mittels der Musik Brücken schaffen. Überschüsse der Konzertveranstaltung werden für das Blasorchesterprojekt der Japanischen Internationalen Schule in Düsseldorf gespendet, um den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern obendrein nachhaltig zu unterstützen.An den folgenden VVK-Stellen gibt es noch Karten für 12€ (ermäßigt: 8€ für Schüler und Studenten / Kinder bis 12 Jahren erhalten eine Freikarte an den VVK-Stellen):► BOOKstore NIPPON (Tel. 0211 / 360738, Immermannstr. 53, 40210 Düsseldorf),► Kulturamt Ratingen (zzgl. 10% VVK-Gebühr, Tel. 02102 / 550 4104, Minoritenstr. 3A, 40878 Ratingen)► Westfalen Winds e.V. (Veranstalter – via Email an tickets@westfalen-winds.de)Verbliebene Restkarten gibt es an der Abendkasse. Weitere Informationen auf www.facebook.com/westfalenwinds



Bildinformation: Die Omiya Wind Symphony und Westfalen Winds beim JOINT CONCERT 2015 in Japan - Foto (c) Akira Inoue