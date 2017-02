Schmetterlinge im Bauch am Valentinstag

(fair-NEWS)

„Liebe geht durch den Magen“ - das ist allgemein bekannt. Besonders am Valentinstag sollte der oder die Liebste gefeiert werden. Und was bietet sich da mehr an, als ein romantisches Candle-Light-Dinner zu zweit? In welchen deutschen Städten besonders viel Romantik in der Luft liegt, hat OpenTable, der weltweit führende Anbieter für Restaurantreservierungen, jetzt ermittelt .Angeführt wird die Liste von einem echten Underdog: Die meisten romantischen Kulinariker finden sich, den von OpenTable erhobenen Daten zufolge, im Landeshauptsitz der Frohnaturen – dem schönen Düsseldorf. Hier wird nicht nur zum Valentinstag gerne in lauschiger Zweisamkeit gespeist und dabei wohl das ein oder andere Bützchen (Küsschen) gegeben. Der Rheinmetropole dicht auf den Fersen, sind das pulsierende Frankfurt und das mondäne Hamburg. Hier sind romantische Restaurantbesuche essenzieller Teil der Stadtkultur. Mit Blick auf die eindrucksvollen Flüsse Rhein, Main oder Elbe genießen Paare in allen drei bestplatzierten Städten neben leckeren Gaumenfreuden auch ein urlaubsähnliches Flair.Unsere Bundeshauptstadt Berlin hingegen liegt überraschenderweise recht abgeschlagen erst auf dem sechsten Platz des Romantik-Rankings – noch hinter Nürnberg oder Leipzig. Dass sich auch hier erstklassige Restaurants für gemütliche Zweisamkeit am Tag der Liebe finden lassen, beweist OpenTable mit ausgewählten Tipps für romantische Abende.Hinter Köln und Stuttgart bildet München mit dem neunten Platz tatsächlich das Schlusslicht der romantischsten Städte Deutschlands. Wer nun allerdings meint, mit der bayerischen Gemütlichkeit wäre es demnach nicht weit her, täuscht sich: Auch für Münchner Romantik-Fans bietet die Stadt eine Vielfalt an Valentinstag-tauglichen Restaurants.



Bildinformation: OpenTable Restaurant Ranking