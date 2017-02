Treuetestagentur Astrata: Treuetest oder Detektei?

(fair-NEWS)

<a href="www.pr-gateway.de">Treuetest-Treuetestagentur -wer steckt wirklich dahinter?Ein Profi?Oder kein Profi?</a><a href="www.pr-gateway.de">Treuetest-Treuetestagentur -wer steckt wirklich dahinter?Ein Profi?Oder kein Profi?</a>Treuetestagentur oder Detektei?Ungewissheit, Bedenken, Treuetester aussuchen, die richtige Entscheidung erlangen!Das aussuchen des weiblichen oder männlichen Mitarbeiters.Der oder die ist überhaupt nicht sein/ihr TypDie Treuetestagentur oder Detektei erstellt nach Berufserfahrung, und den Vorgaben der Kunden eine Profilanalyse über die zu testende Person und deren Interessen.Sind die Interessen Hobbys, Beruf, Vorlieben bekannt wird ein Mitarbeiter Mann / Frau ausgesucht welche mit den Interessen prozentual, zu testenden Person übereinstimmt.Ähnlich wie bei den Flirtbörsen Phaarship wo man einen Fragebogen ausfüllt.Wird ein Mitarbeiter in der Datenbank ermittelt, gibt es natürliche nicht 10 gleichwertige aussehende Menschen die dem Kunden zwar vom Aussehen zusagen, jedoch nicht mit den Charaktereigenschaften der Zielperson-Testperson übereinstimmen.Der Kunde wünscht Vergleichsvorschläge.Der Auftraggeber sollte sich den jahrelangen Erfahrungen der Treuetestagentur oder der Detektei anvertrauen.Der Kunde meint die Verantwortung zu übernehmen für den Partner, welchen Geschmack, sprich Typ dieser bevorzugen würde.Dabei vergessen emotional betroffene Kunden, dass der Partner sich ihnen gegenüber abgewendet hat, weil man nicht mehr seinem Typ entspricht.Eben weil in den heimischen Wänden etwas fehlt, was der eventuell fremdgehende woanders sucht.Vergessen wird, dass man im Vorleben selbst andere verschiedene Partner vom Aussehen und Charakter hatte. Man trennte sich selber aus dem Grund, weil der jeweilige Partner nicht mehr der Typ war, den man sich ausgesucht hatte.Das gilt es herauszufinden, was fehlt um nicht nochmals eine Beziehung in den Sand zu setzen.Astrata mehrere viele Mitarbeiter-Vorschläge.Die Mitarbeiter von Treuetestagentur Astrata oder Detektei Astrata verkörpern mehrere Charaktereigenschaften sich in jedes Klientel hineinversetzen.Aber es ist nicht möglich einen Mitarbeiter zu erschaffen wie es sich der Kunde in seiner Vorstellung wünschen würde.Astrata macht den Kunden Vorschläge welche Mitarbeiter wo in welcher Situation am besten geeignet sind. Da durch jahrelange Zusammenarbeit bekannt ist, welcher Mitarbeiter wo am besten eingesetzt werden kann.Oft kam es vor, dass Kunden Z.B 7 Fotos übermittelt bekamen.Der Kunde sucht aus und sagt: Zwei von diesen 7 Personen kommen in Frage. Die anderen 5 sind nicht sein Typ.Astrata: Es ist alles ein und dieselbe Person.In den Online Agenturen welche nach Astrata gegründet wurden, haben Kunden die Möglichkeit sich ungeschulte Lockvögel, oft ohne Gewerbe und Dienstleistungsvertrag zur Absicherung für sich selber aussuchen zu können.Es gibt keine Beratung. Die Treuetestagentur ist nicht zu erreichen.Sie können Emails schicken für ihre Fragen.Diese werden irgendwann beantwortet werden, weil der angebliche Agenturleiter in Wirklichkeit noch einem anderen Gewerbe nachgeht und keine Zeit für Kundengespräche hat.Bekommen Sie Antwort, ist es eine vorgefertigte Antwort die auf alle Fragen des Kunden passt mit dem Hinweis wir melden uns.Deshalb die Email - Hotline.Sie haben eine Frage oder ein sonstiges Anliegen? Dann kontaktieren Sie uns.Unser Support Team hilft Ihnen gerne weiter - vor und nach dem Kauf - sind wir für Sie da!Oder Telefonsupport: Mo -So 10-18 UhrMit der Ansage Hallo und herzlich willkommen. Leider sind alle unsere Mitarbeiterplätze im Moment besetzt!Sie zahlen Beitrag damit Sie sich bei dem Seitenbetreiber anmelden können, die mit hunderten Lockvögeln werben.Wobei es sich oft um Fakebilder handelt.Wenn man nachfragt, man möchte von einer Person mehrere Bilder haben in verschiedenen Lebenslagen.In Wirklichkeit gibt es von den angepriesenen hunderten von Lockvögeln ein paar reale.Oder welche die nicht mehr aktuell arbeiten, in der Datenbank noch vorhanden sind.Diese vorhandenen realen Lockvögel müssen nochmals extra bezahlt werden.Oft werden diese Bilder benutzt auf einem Handy, welches diverse Seitenbetreiber selber benutzen um einen Chattest machen. Die Treuetesterin,in Wirklichkeit nicht mehr existiert.Bei Astrata ist der Detektei Chef und Leiter der Agentur H.Pischek überwiegend selber am Telefon. Es wird sofort zurückgerufen wenn man, zum Mitschreiben die Telefonnummer hinterlässt.Schreibt ein Kunde Astrata per Mail an, kann man bei einigen hunderten Mailanfragen schlecht alles per Mail beantworten, da Missverständnisse vorprogrammiert sind.Es wird um Anruf gebeten um eine richtige Beratung zu gewährleisten!Da Bundesweit gearbeitet wird, können Skype Termine vergeben werden.Bei Astrata sind alle Mitarbeiter real, mit denen der Kunde nach Auftragsende die Situation erläutern kann.Diese Mitarbeiter arbeiten verdeckt, und werden zur Sicherheit für den Kunden und sich selber nicht öffentlich gemacht.Jeder der sich in einem öffentlichen Portal als Mitarbeiter anmeldet und gesehen wird, ist eine Gefahr für einen Auftraggeber.Hunderte andere Menschen sehen diesen öffentlich ausgestellten Lockvogel mit seinen Daten . So etwas spricht sich bei getesteten Personen herum und hinterlässt eine undichte Stelle.Das unterscheidet eine Detektei oder eine Profi Treuetestagentur von Nachahmer Agenturen die nicht vom Fach sind. Profis arbeiten verdeckt!Hierzu ein realer Fall von Detektei Astrata!https://agenturastrata.wordpress.com/2016/08/08/ so-arbeiten-sogenannte-treuetest-online-agenturen-sex-falle-internet/Ohne individuelle Beratung funktioniert nichts, um mit Profis zu einer richtigen Entscheidung zu gelangen.Oft wird das Bedenken geäußert: Er ist unglaublich schlau, ich weiß wie wir vorgehen müssen. Ich habe da eine Idee.Fakt ist: Man geht als Kunde nicht in eine Autowerkstatt und erklärt dem Meister wie die Bremsen gewechselt werden. Hat der Meister es gelernt? Oder der Kunde der Beratung und Hilfe sucht?Astratas Kunden können auf deren Facebook Seite in den letzten zwei Fernsehsendungen eine der besten Mitarbeiterinnen gepixelt in einem langen Interview hören, wie die Arbeit aus der Sicht einer Treuetesterin oder verdeckten Mitarbeiterin ist.Titel boomende Treuetest WDR/ARD.In einer anderen nach Tatsachen ausgestrahlten Sendung RTL extra, wie diese Frau einen Heiratsschwindler überführt und die Auftraggeberin öffentlich aussagt.auf unserer Facebook Seite:https://www.facebook.com/detekteiagenturastrata.astrata/oder zu erreiche über www.agentur-astrata.deWas kostet das, wie teuer wird es?Es kostet weniger als das schmerzliche Gefühl was Sie seit Monaten in der Bauchgegend haben.Es kostet im Endeffekt weniger einen Profi zu engagieren als wenn Sie für ihr Vergnügen teure Urlaube, Autos, oder Kosmetika Geld ausgeben!In der größten Not machen sich Kunden noch darüber Gedanken an ihrer eigenen Sicherheit zu sparen, um endlich die Ungewissheit aufzudecken!Die Ergebnisse sollten am besten vorgestern vorliegen.Auch hier gilt!Qualität, hat bei Astrata einen fairen Preis! Aber keinen Dumpingpreis wo der Kunde zum Schluss draufzahlt.



Bildinformation: Treuetestagentur Astrata - online - international