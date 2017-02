Traumhaftes England

(fair-NEWS)

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen bietet eine England-Rundreise auf den Spuren der berühmten Autorin Rosamunde Pilcher an. Die geführte Gruppenreise hat die südenglische Küste und Cornwall zum Ziel und damit einige der bekannten Drehorte der Pilcher-Verfilmungen.Für die kommende Reisesaison hat der Nordeuropa-Spezialist Schnieder Reisen Großbritannien mit zahlreichen neuen Reisen ins Programm genommen. So werden u.a. neue Themenreisen nach England angeboten. Für Filmfreunde ist die Rundreise <a href="www.schnieder-reisen.de/reiseart/reise/auf-rosamunde-pilchers-spuren-durch-suedengland/">"Auf Rosamunde Pilchers Spuren durch Südengland"</a> eine gute Gelegenheit, einige der schönsten Drehorte zu besuchen. Die bezaubernden Landschaften Südenglands und Cornwalls dienten als Kulisse für zahlreiche Verfilmungen. Die Herrenhäuser, Parkanlagen, die malerische Küste und pittoresken Ortschaften bilden ein romantisches Mosaik und werden gerne als Drehorte verwendet. Eben jene Drehorte sind die Ziele dieser Reise - so z.B. das Künstlerstädtchen St. Ives (Porthkerris, "Die Muschelsucher"), Land"s End ("Stürmische Begegnung"), Widecombe-in-the-Moor ("Magie der Liebe") oder Truro ("Wolken am Horizont"). Die 7-tägige Rundreise kostet ab 1.069 Euro und wird zu zehn verschiedenen Terminen angeboten.In den nächsten Wochen laufen auf dem ZDF einige Verfilmungen von Rosamunde Pilcher:18. Februar um 14.40 Uhr: Küste der Träume26. Februar um 20.15 Uhr: Fast noch verheiratet04. März um 14.40 Uhr: Wind über dem Fluss18. März um 14.35 Uhr: Kinder des GlücksDie England-Rundreise "Auf Rosamunde Pilchers Spuren durch Südengland" findet sich auch in dem gerade erschienenen Katalog von Schnieder Reisen.Nähere Informationen und Katalogbestellungen bei:Schnieder Reisen - Cara Tours GmbHHellbrookkamp 2922177 Hamburg040 - 380 20 60<a href="https://www.schnieder-reisen.de/grossbritannien/england/rundreisen/">www.schnieder-reisen.de</a>



Bildinformation: Neu bei Schnieder Reisen im Programm: Cornwall