Neuer Rekord: schuhplus - Schuhe in Übergrößen - erhöht Bestand von Gabor um 25 Prozent

(fair-NEWS)

Mit rund 35 Showrooms als Festmieter sowie zusätzlich über 30 temporären Gastausstellern ist das Hamburger Schuh Ordercenter SOC der führende Anlaufpunkt für die Schuhorder in Norddeutschland. Auf einer Gesamtfläche von rund 2.500 qm sind die führenden Schuhmarken der Branche vertreten - darunter selbstverständlich auch die Qualitätsmarke Gabor aus Rosenheim. Das Unternehmen hat eine tief verwurzelte Beziehung zu Hamburg, kein Wunder, denn im Jahre 1949 waren es Bernhard Gabor und Joachim Gabor, die im Stadtteil Barmstedt das Unternehmen Gabor gründeten. Die Ansprüche und Werte von damals sind auch heute noch ein Garant für Damenschuhe von Gabor. Feminines, zeitlos-klassisches und elegantes Design kombiniert mit Komfort und urbanem modischen Zeitgeist: Diese einzigartige Note aus Tradition und Moderne verkörpern Schuhe von Gabor auf eine faszinierende unverkennbare Weise. Kundinnen von schuhplus schwören auf Gabor Schuhe in Übergrößen, denn sie gelten zudem als Garant für eine perfekte Passform.Gabor Schuhe in Übergrößen bei schuhplus: "Unsere Kundinnen lieben Gabor" (Kay Zimmer)Die Marke Gabor steht für Werte, Wertigkeit und Kontinuität. Das erfährt schuhplus-Inhaber Kay Zimmer jeden Tag aufs Neue und betont dabei die einzigartige Beständigkeit "Unsere Kundschaft hat zu Damenschuhen von Gabor eine ganz besondere emotionale Bindung. Die Qualitätsmarke konnte die Bedeutungsvielfalt über die Jahrzehnte hinweg erhalten und stärken, so dass die Nachfrage groß ist und sich über eine bemerkenswerte Stetigkeit erfreuen kann." Schuhplus ist bereits einer der größten Übergrößen-Händler für Gabor-Schuhe, doch wurde der Bestand für die künftige Herbst-/Winter-Saison 2017/18 nun um weitere "25 Prozent aufgestockt, um unseren Kundinnen mit einer noch intensiveren Sortimentstiefe beflügeln zu dürfen", verrät Zimmer, der das Unternehmen schuhplus vor knapp 15 Jahren gegründet hat und sich im Nischensegment große Damen- und Herrenschuhe spezialisiert hat.Damenschuhe in Übergrößen bei schuhplus mit besonderem Komfort - Dank Gabor ComfortWelche Frau träumt nicht von einem Gang wie auf Wolken: Bequem, losgelöst, komfortabel. Mit der Kollektion Gabor Comfort wird dieser Traum wahr, denn die Designer und Produzenten schaffen es immer wieder aufs Neue, vollendete Formen mit einem einzigartigen Komfort zu kombinieren. Ob Ballerinas oder Pumps: Durch die Mehrweiten wird dem Fuß ein deutlich großzügigerer Freiraum offeriert, was ein wundervolles leichtes Tragefühl auslöst, ohne dabei einen modischen visuellen Verlust hinnehmen zu müssen. Maximales Design, maximaler Komfort: Gabor Damenschuhe in Übergrößen der Linie Gabor Comfort gibt es in der Mehrweite G und auch in der besonders komfortablen Mehrweite H. Die aktuelle Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2017 von <a href="https://www.schuhplus.com/marken/gabor/">Gabor Schuhen in Übergrößen</a> gibt es bei schuhplus im Webshop und natürlich auch stationär bei <a href="https://www.schuhplus.com/informationen/schuhgeschaeft/">schuhplus - Norddeutschlands größtes Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen</a>. Alle Modelle der Herbst-/Winter-Saison 2017/2018 werden ab September stationär wie im Webshop bereit stehen.



Bildinformation: Lieben Comfort: Manfred Lange von Gabor und Kay Zimmer von schuhplus - Schuhe in Übergrößen