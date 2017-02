Ihr Personalberater vermittelt Vertriebsmitarbeiterin für Softwareunternehmen

(fair-NEWS)

Menschen in die Position bringen, in der sie ihre besten Leistungen abrufen und sich im Unternehmen wohlfühlen können: Dafür arbeitet ihr Personalberater Hans Ulrich Gruber mit seinem Team. Für das Softwareunternehmen Solutio GmbH fand er eine motivierte Vertriebsmitarbeiterin.Gute Fach- und Führungskräfte, die unter ihren Möglichkeiten bleiben, während sie anderswo händeringend gesucht werden. Das kommt noch viel zu häufig vor. Die spezialisierte Personalberatung von Hans Ulrich Gruber hilft zielorientiert. Davon profitiert nun auch die Solutio GmbH.Wer die eigenen Fähigkeiten optimal entfalten kann und ins Team passt, der sitzt meistens auf der richtigen Position. So wie heute auch Panagiota Grigoriadou als Vertriebsmitarbeiterin ihres neuen Unternehmens. Die Solutio GmbH gehört zu den führenden Anbietern für Zahnarztsoftware und hätte ohne den Personalberater Hans Ulrich Gruber kaum den Kontakt zur neuen Mitarbeiterin gefunden. Deren Vertriebstalent schlummerte bis dahin unentdeckt."Ursprünglich bin ich Grafikdesignerin und sehr kreativ", sagt Grigoriadou. Als Designerin ist sie ohnehin sehr offen für neue Ideen und freut sich täglich über neue spannende Begegnungen. "Ich war zunächst in verschiedenen Agenturen tätig und im Vertriebsinnendienst", sagt sie. Der Kundenkontakt war ihr dort zu gering. "Ich kontaktierte die Kunden selbstständig sehr gerne, da mir das am meisten an meinem Job gefallen hat und der Kundenkontakt im Innendienst etwas zu kurz kam."Hans Ulrich Gruber hat in seiner 20-jährigen Managementtätigkeit häufig Vertriebsmitarbeiter geführt und wusste, woran man gute Kräfte im Vertrieb erkennt. "Frau Grigoridaou konnte ich mir gut in diesem Bereich vorstellen", sagt er. "Sie ist ausgesprochen freundlich und charmant, hat Freude am Kundenkontakt und kann auch durch ihre Agenturtätigkeit sehr überzeugend präsentieren."Die Kandidatin konnte sich mit dem Unternehmen und seinen Software-Produkten gut identifizieren. "Die Vorteile liegen auf der Hand und lassen sich gut erklären", sagt sie. "Außerdem sind mir Zahnärzte sympathisch." Die unkomplizierte, offene Art von ihr kommt gut an beim neuen Arbeitgeber. "Mittlerweile waren wir auch auf Messen und unsere Mitarbeiterin hat sich bewährt. Herzlichen Dank an Herrn Gruber für die gute Vermittlungstätigkeit", sagt Vertriebsleiterin Elke Wintermeier-Holst.Panagiota Grigoriadou ergänzt: "Ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Gruber für die tolle Betreuung. Er hat mir im Vorfeld Mut gemacht, mit mir über meine Stärken gesprochen und mir nach dem Gespräch ein direktes Feedback gegeben. So habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Das ist für mich etwas Besonderes gewesen."Weitere Informationen gibt es im Internet: www.ihrpersonalberater.net



Bildinformation: Hans Ulrich Gruber vermittelte eine motivierte Vertriebsmitarbeiterin für die Solutio GmbH.