Hacki Hackisan präsentiert das Album: „2016“

"2016" ist eine Sammlung aller Werke, die rundum das Jahr 2016 entstanden sind.Hacki Hackisan ist Künstler mit Leib und Seele, bekennender Rock- und Metal-Fan und möchte sich dennoch nicht in eine Schublade stecken lassen.Er ist offen für sämtliche Genres und Musikstile und das spiegelt sich auch in diesem Album wider."Schwarz" handelt von einem falschen Menschen, der dir vorne herum ins Gesicht lügt, ohne rot zu werden und dir hinten herum das Messer in den Rücken steckt.Inspiriert zu dem Song wurde der Künstler von seinem ehemaliger Chef. Der Künstler sagt dazu: "Jemand, der so falsch und hinterfotzig ist, wird eines Tages als einsamer Mensch sterben und es geschieht ihm recht!"In dem Song "Feuer am Himmel" und "Fire in the sky" geht es um Burgen und feuerspeiende Drachen.In "Zeitverschwendung" und "Waste of time" geht es um Verschwendung von Lebenszeit, indem Menschen in Jobs arbeiten, nur um Geld zu verdienen, ohne Herz und Seele, anstatt das zu tun, was sie lieben."White Christmas" ist das erste Weihnachtlied des Künstlers."Das endlose Meer" ist ein Piratenlied, welches einen jeden dazu einlädt, mitzukommen, auf die abenteuerliche Reise auf hoher See.Das Album "2016" enthält insgesamt 10 Songs und ist wieder ein sehr rockiges Werk.Obwohl die Haupteinflüsse aus dem Rock- und Metal-Bereich kommen, gibt es ebenso vereinzelt "Ausreißer" aus den Bereichen Pop und Folk. Alles in allem eine sehr bunte Mischung.Zu einigen dieser Songs gibt es zudem noch ein Musikvideo auf Youtube.Hacki Hackisan steckt sehr viel Herzblut und Leidenschaft in seine Werke und das kann man hören, sehen und auch fühlen.Der Künstler legt großen Wert darauf, viele verschiedene Sinne anzusprechen und möchte zum Nachdenken anregen, um so ein bleibendes Erlebnis zu erschaffen.Hacki Hackisan wünscht allen Kreativen ein erfolgreiches Jahr 2017.Inhalt:1. Schwarz (3:15)2. Feuer am Himmel (3:03)3. Fire in the sky (3:03)4. Feuer am Himmel (Instrumental) (3:03)5. Zeitverschwendung (3:07)6. Waste of time (3:07)7. White Christmas (5:21)8. White Christmas (mit Schlagzeug) (5:21)9. Das endlose Meer (5:09)10. Das endlose Meer (Instrumental) (5:09)Hier geht es zum Künstler Hacki Hackisan:



Bildinformation: Hacki Hackisan - 2016