"Die Agentur macht exzellente Partnervorschläge"

Die beste Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten und Erfolge nach außen zu transportieren, sind für Unternehmen zufriedene Kunden. Zufriedene Kunden, die ihre guten Erfahrungen mit dem Unternehmen öffentlich in Form von positiven, Bewertungen äußern und das Unternehmen damit weiterempfehlen. "Wir machen mit diesem Ansatz nur gute Erfahrungen. Wir haben das große Glück, dass alle unsere Kunden unsere Leistungen sehr schätzen und sich auch nicht scheuen, dies nach außen hin zu zeigen", sagt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de ). Das Unternehmen mit Sitz im Raum Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.PV-Exklusiv, das zu den bekanntesten und erfolgreichsten Partnervermittlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört, weist diese Kundenzufriedenheit über das Portal "Proven Expert" ( https://www.provenexpert.com/pv-exklusiv-gmbh/?utm_source=Badge&utm_medium=Badge&utm_campaign=Badge ) nach. Dort hat die Partnervermittlung, die ihren Fokus auf Freiberuflern, Managern und anderen Menschen mit Niveau und gehobenen Ansprüchen hat, eine Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent, in allen Kategorien, in denen die Nutzer Unternehmen bewerten können, jeweils Top-Bewertungen erhalten und liegt bei einem Durchschnitt von 4,60 von fünf möglichen Punkten - das bedeutet fünf goldene Sterne für PV-Exklusiv bei "Proven Expert"."Das haben wir unseren Kunden zu verdanken, denen wir persönlich, vertraulich und diskret zur Seite stehen und die wir von Beginn an auf dem gesamten Weg bis hin zur erfolgreichen Vermittlung begleiten. Zumeist dauert dies nicht länger als drei bis vier Monate, aber auch größere Zeiträume sind möglich. Dies hängt von den Ansprüchen des Klienten ab", sagt Markus Poniewas. Er ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und gehört in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den bekanntesten Experten in diesem Bereich. Er nennt exemplarisch einige Bewertungen, die PV-Exklusiv bei "Proven Expert", das natürlich öffentlich einsehbar ist, erhalten hat und die auf die Kompetenzen und die Qualität, mit der die Partnervermittlung grundsätzlich vorgehe, herausstellen.Ein Diplom-Forstwirt schreibt: "Für meine sehr wichtige Lebensentscheidung suchte ich professionelle Beratung und Unterstützung. Diese habe ich bei der Partnervermittlung PV-Exklusiv gefunden. Hier wurde ich entsprechend meiner Wünsche hervorragend betreut. Dieses führte überraschend schnell zu einem glücklichen, gemeinsamen Lebensweg. Hierfür von Herzen recht herzlichen Dank!" Oder ein vollständig anonymer Eintrag: "Die Agentur macht exzellente Partnervorschläge, bietet einen ansprechenden über die reine Online-Vermittlung hinausgehenden Service, der stets diskret ausgeführt wird. Ich bin rundherum zufrieden." Und ein Professor Dr.-Ing. stellt heraus: "Diese differenzierte Vermittlung ist etwas ganz Besonderes. Wenn es diese Art der Kontaktschaffung nicht gäbe, müsste sie erfunden werden. Ich bin gespannt auf meine Traumpartnerin."



Bildinformation: Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auf Akademiker & Singles mit höchstem Anspruch spezialisiert.