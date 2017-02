(fair-NEWS)

Zum Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar erinnern Elterngruppen an weltweit jährlich 200 000 Kinder, die an Krebs erkranken. Wenn sie angemessen diagnostiziert und behandelt werden, überleben rund drei Viertel von ihnen. Jedoch leben 80 Prozent von ihnen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dort haben sie zum großen Teil nicht die Möglichkeit, optimal behandelt zu werden – die Mehrheit verstirbt. Und Japan bzw. Tepco macht es den Ärzten schwer, Vorsorge zu betreiben und zu behandeln – es ist ja alles nicht so schlimm.. . Nach Ansicht des Elterngruppenverbandes ICCCPO (International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations) könnten mehr als 100 000 Todesfälle pro Jahr verhindert werden, wenn überall in der Welt der Zugang zu Diagnose und Therapie gewährleistet wäre.Quelle https://netzfrauen.org/2015/02/15/15-februar-2015-internationaler-kinderkrebstag/Rund 2000 Kinder erkranken in Deutschland jährlich in ihren ersten 15 Lebensjahren an Krebs. Ihre Überlebenschancen haben sich in den letzten 30 Jahren deutlich verbessert. Quelle Quelle www.kinderkrebsstiftung.de/krebs-bei-kindern.htmlDie folgenden Buchtipps unterstützen krebskranke Kinder. Sicherlich kann man nicht allen helfen, dennoch ist hier jeder Euro eine Hilfe und Sie können mithelfen. Man sollte nie die vergessen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte MischungTaschenbuch: 192 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421Kleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Broschiert: 156 SeitenVerlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056448ISBN-13: 978-3903056442Die Bücher sind auch als E-Book erhältlich!Diese Bücher eignen sich auch gut zum Verschenken, da wegen der unterschiedlichen und unterhaltsamen Texte für jeden Leser etwas dabei ist. Die Kinder und ihre Familien werden es Ihnen danken.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer