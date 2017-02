Schenk mir eine bleibende Erinnerung

(fair-NEWS)

Auch bei Kindern und Jugendlichen wird der Valentinstag zunehmend populärer. Doch manchmal bedarf es keines besonderen Anlasses um eine bleibende Erinnerung zu schenken. Wie wäre es mal mit einem zeitlosen und individuellen Geschenk: einem Buch?ElfenZaubereiFrederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?Produktinformation• Taschenbuch: 118 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1492860336• ISBN-13: 978-1492860334• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,7 x 20,3 cmMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmWillkommen zu Hause, Amy: Sonderedition Teil 1 und Teil 2„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?Produktinformation• Taschenbuch: 192 Seiten• Verlag: Morawa Lesezirkel GmbH (7. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3990498541• ISBN-13: 978-3990498545• Größe und/oder Gewicht: 17,4 x 2,2 x 20,8 cmMalvadins Zauber "Wusch"Jenseits unserer Vorstellungskraft liegt die magische Welt Malvadin. Ein Land der Träumer und voller Wunder. Ein Ort, in dem jedes Geschöpf lange Zeit friedlich und glücklich lebt. Doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Der Mensch entdeckt diese Welt für sich, und mit ihm ziehen das Böse sowie seine Diener in Malvadin ein. Die einst friedvolle Ordnung zerbricht und ein Krieg der jahrzehntelang tobt, zerstört alles, was jemals an Gutem in Malvadin existierte. In diese Welt wird Wusch, das Kind einer verbotenen Verbindung zwischen einer Hoch- und einem Schattenelbrax geboren. Ab dem Tage ihrer Geburt ist Wuschs Leben von Traurigkeit gezeichnet. Vom Volk verachtet bleibt ihr nur die Magie.Als sie eines Tages einen schwerwiegenden Fehler begeht, wird die kleine Elbrax von aus dem Dorf verstoßen. Fortgejagt, einsam und ohne ein Ziel begibt sie sich auf ihre Reise. Immer auf der Suche nach dem Glück. Jedoch der Weg ist steinig und gefährlich, denn Wusch verbirgt ein Geheimnis, das nicht einmal sie selber kennt.Produktinformation• Taschenbuch: 324 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (10. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056650• ISBN-13: 978-3903056657• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,9 x 21,3 cmDie gläserne Wand: ... und zwei weitere fantastische GeschichtenKinder geraten in eine andere Welt und müssen sich auf Abenteuer und Gefahren gefasst machen. Gefährliche Gestalten, suchen nach einem Zeitloch oder nach einem Fluchwort, erschweren die Rückkehr in die normale Welt. Freundschaften werden geschlossen.Verzweifelt suchen die Kinder, mit Hilfe neuer Freunde, den Weg zurück.Spannende Geschichten für Kinder, die selbst lesen können. Aber auch für Erwachsene interessant!Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (4. August 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3738629912• ISBN-13: 978-3738629910• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,7 x 20,3 cmMagisches MystischesDie Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.Produktinformation• Taschenbuch: 280 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (22. Januar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390305657X• ISBN-13: 978-3903056572• Größe und/oder Gewicht: 12,3 x 2 x 19,5 cm©byChristine Erdic



