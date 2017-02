E-Books zum Schnupperpreis

(fair-NEWS)

E-Books erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit, denn sie passen in jede Handtasche und in jedes Reisegepäck. Jetzt einfach bei Kinde-Amazon downloaden!Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 2031 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 83 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01KA1B23W• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertAlles wird gut ...: (Gesamtausgabe Band 1 bis 4)Diese Gesamtausgabe beinhaltet alle 4 Bände von„Alles wird gut …“Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt.Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können.Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann.„Ein Hauch Zufriedenheit“Sind Sie zufrieden?Jeder könnte glücklich leben, wenn es jene Mitmenschen nicht gäbe, die sich, statt um ihren eigenen Kram zu kümmern, leider viel zu oft ungebeten in alles Mögliche einmischen. Natürlich stets mit nur gut gemeinten Ratschlägen. Was sonst?Eigentlich ist es doch gar nicht schwer, auch anderen einmal ein bisschen Glück zu gönnen, oder?Mit einem Hauch Zufriedenheit geht es ziemlich turbulent zu.„Gefühlslooping“Diese Geschichte gibt einen Einblick in eine psychiatrische Klinik, in der die Patienten mit den Dämonen ihrer Vergangenheit abzurechnen sowie ihren kleinen Verrücktheiten umzugehen lernen.Unter anderem wird diese Lebensgeschichte erzählt:Was macht eine Mutter, wenn sie nach Hause kommt und diesen „Brief“ ihres Kindes vorfindet?„Ich bin sterben! Such mich nicht! Dir wünsche ich noch ein sorgenfreies Leben.“Nach dem ersten Schock versucht sie das unermessliche Gefühlschaos, das die Borderline-Störung bei ihrer Tochter anrichtet, zu ordnen. Es folgt ein jahrelanger, zäher Kampf, der bis zur geistigen und körperlichen Erschöpfung reicht. Am Ende kommt die Mutter zu der unbefriedigenden Erkenntnis, dass sie für ihre Tochter eigentlich nichts weiter tun kann, als selbst die Nerven zu behalten. Das ist jedoch fast unmöglich.Gewürzt ist die Handlung mit einer Prise ganz normalen Wahnsinns, der so manches Mal nur mit etwas Humor zu ertragen ist.„Gefühlslooping“ ist der 3. Band der Serie „Alles wird gut …“ und die direkte Fortsetzung von „Ein Hauch Zufriedenheit“.Der Leser begleitet Lydia während ihrer Psychotherapie.„Hoffnungs~Schimmer“Der Alltag mit seinen Höhen und Tiefen hält für Oliver, Christine, Lydia und Jutta weiterhin einige Überraschungen bereit.Ihre Wünsche gehen in Erfüllung, so manches Mal jedoch ganz anders als erwartet. Sie tragen es dennoch mit Humor und sind sich sicher: wenn man ab und zu über seinen eigenen Schatten springt, kann man vieles erreichen. Immer noch handeln sie nach dem Motto: `Gemeinsam haut uns nichts so schnell um´ und stehen sich in allen Lebenslagen bei.ProduktinformationFormat: Kindle EditionDateigröße: 3028 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 912 SeitenSprache: DeutschASIN: B01A9PUB9KX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWillkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1613 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 56 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00SVGYD12• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertBEST OF„BEST OF“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 4621 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 104 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01M64VTJ6• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertKampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und GefühlsloopingsFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 2458 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 78 Seiten• Sprache: Deutsch• ASIN: B00U54SA3U• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertAuf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der besonderen Art ...Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1262 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 67 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01N1PU8DP• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertGeschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlöse kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 2958 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 192 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (6. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ASIN: B00T9JM3XA• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertGlücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 308 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 38 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00P9XA8UU• X-Ray:Aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert©byChristine Erdic



Bildinformation: E-Books zum Schnupperpreis