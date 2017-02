Ein kleiner Held kämpft für Umwelt und Toleranz

(fair-NEWS)

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Kobold Nepomuck?!In seinen lustigen Geschichten steckt stets eine Lehre: Hier geht es um Rücksicht auf die Natur und ihre Wesen, ein freundliches Miteinander und mehr Toleranz.Inzwischen kann man seine spannenden und pädagogisch wertvollen Abenteuer in folgenden Büchern nachlesen:NEPOMUCKS ABENTEUERNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Als Bonbon gewährt er dem Leser einen Einblick in sein norwegisches Kobolddorf.GESCHICHTEN AUS DEM REICH DER HEXEN, ELFEN UND KOBOLDEDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.KLEINE MUTMACHGESCHICHTENFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.#Leseprobe aus NEPOMUCKS ABENTEUERNelly sitzt auf Nepomucks Schoß und gibt quietschende Geräusche von sich. „Sie hat ihren Nuckel schon wieder zerkaut!“, klagt Nepomuck und zieht ihr einen arg deformierten Schnuller aus dem Mund. „Lauter kleine Löcher, seht mal. Ihre Zähne sind zu spitz! Bald kann sie mit ihnen Tannenzapfen knabbern, obwohl sie eigentlich noch recht klein ist dafür.“„Woran merkt man eigentlich, dass ein Kobold in der Nähe ist?“, fragt Lilly. „Das ist ganz einfach.“, entgegnet Nepomuck. „Nur ist es dann meistens schon zu spät. Einen Kobold zu erwischen, ist nicht so einfach. Man bemerkt oft erst etwas, wenn er schon längst wieder über alle Berge ist.“ Nepomuck grinst vergnügt. „Die Leute sagen dann: ach die Katze hat von der Milch getrunken und irgendwas hat sich am Teller mit den Keksen zu schaffen gemacht.“ „Was ist mit den gemopsten Sachen?“, fragt Vater lachend. . „Ja, richtig! Wenn etwas schön glitzert können wir nicht widerstehen. Dafür sind wir halt Kobolde. Aber wir spielen den Menschen auch gern mal einen Schabernack, nur so zum Spaß eben. Dann verstecken wir etwas und beobachten, wie sie danach suchen. Sind die Menschen sympathisch, lassen wir die „verlegten“ Gegenstände irgendwann wieder auftauchen. Sind die Menschen unsympathisch, bleiben die Sachen eben verschwunden.“ „Was ist mit meinem Socken?“, frage ich erstaunt. „Bin ich dir so unsympathisch?“„Ach! Mit den Socken ist das so eine Sache für sich. Die sammeln wir nämlich! Aber von einem Paar nehmen wir immer nur einen. Das ist Ehrensache, so gehört sich das für unsereins. Gleich beide Socken zu nehmen wäre ja auch ausverschämt, oder?“ Mehrere Kobolde in der Runde nicken zustimmend mit dem Kopf. Lachend erklären wir, dass uns der eine Socken nun aber nichts mehr nützt, wenn der dazugehörige zweite fehlt. „Dann kombiniert doch einfach die unterschiedlichen Socken miteinander. Seid ihr denn noch nie auf so eine Idee gekommen? Überhaupt, zwei gleiche Socken zu tragen ist doch furchtbar langweilig!“Wir müssen lachen. Vielleicht hat der kleine Kerl ja auch Recht, denke ich mir. Ich könnte eine völlig neue Mode kreiren.„Also kommt ihr und mopst einfach so unsere Sachen, was? Das ist ja allerhand!“, ruft Mutter in gespieltem Ernst. „Was wir machen ist nur Spaß“, sagt Nepomuck nachdenklich. „Aber die Menschen kommen und fällen die Bäume in unserem Wald. Sie verjagen uns und unsere Freunde, die Tiere des Waldes, mit ihrem Lärm. Dann bauen sie große hässliche Häuser aus Beton.“ Alle sehen plötzlich ganz traurig aus. „Aber hier habt ihr doch noch ganz viel Wald“, tröste ich Nepomuck. Da helltsich sein Gesicht wieder auf. „Ja, die Menschen in Skandinavien haben noch Achtung vor uns. Hier können wir in Frieden leben, und niemand stört uns.“Er klatscht fröhlich in die Hände und summt ein Lied. Ein älterer Kobold zieht eine Art Geige hervor und beginnt etwas Flottes zu spielen, andere singen in ihrer lustigen Sprache dazu. Da können die kleinen Waldschrate nicht länger Trübsal blasen. Sie springen auf und beginnen zu tanzen. Einige kugeln kichernd über die Wiese. Ach, wie schön ist es doch, ein Kobold zu sein!Und schon bald wird sich der beliebte kleine Kerl auf eine spannende Weltreise begeben und Menschen, Tiere und Kulturen in verschiedenen Ländern erforschen.Weitere Infos in "Meine Bücher und Koboldecke"©byChristine Erdic



Bildinformation: Ein kleiner Held kämpft für Umwelt und Toleranz