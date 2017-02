Große Rabattaktion bei Teppich-Flor

(fair-NEWS)

Teppich-Flor ist zwar ein junges Unternehmen, was jedoch mit Professionalität und Service überzeugt. Im Online-Shop befinden sich über 3200 Teppiche, wodurch jeder Geschmack getroffen wird. Aktuell bietet der Shop eine tolle Rabattaktion von 10% auf alle vorhandenen Teppiche an.Der Online-Shop Teppich-Flor ist ein Shop für Teppichliebhaber und Dekofreunde. Er ist übersichtlich aufgebaut und in 6 Hauptkategorien unterteilt: Hochflor Teppiche, Moderne Teppiche, Kinderteppiche, Wollteppiche, Klassische Teppiche und Dekoratives. Innerhalb der einzelnen Hauptkategorien befinden sich die jeweiligen Produkte. Dank der übersichtlichen Aufteilung wird jeder schnell fündig und gelangt auf direktem Weg zum gesuchten Teppich.Ein zusätzlicher Service des Online-Shops ist der Blogbereich. In diesem Bereich findet man verschiedene Texte und Beschreibungen. Diese beinhalten sowohl allgemeine Tipps rund um das Thema Teppiche und Einrichten, sowie detaillierte Beschreibungen zu einzelnen Artikeln.Der Anbieter Teppich-Flor bietet verschlüsselte Zahlungsmethoden und kostenlosen Versand an. Detaillierte Produktbeschreibung und diverse Produktbilder ermöglichen eine sichere und einfache Auswahl des passenden Teppichs. Es werden verschiedene Farben, Formen, Muster und Stile angeboten. Sowohl moderne, als auch Vintage oder Orient Teppiche sind im Sortiment vorhanden. Aktuell befindet sich eine neue Kollektion im Shop, die unter anderem die Kategorie „Dekoratives“ enthält. Dort kann man Bilder, Kissen, Lampen, Hocker sowie Tische kaufen.Eine besondere Aktion bei Teppich-Flor ist die aktuelle Rabattaktion. Mit dem Rabattcode D6WS4JL1 bekommt jeder Kunde bis zum 31.08.2017 10% Rabatt auf das gesamte Teppichsortiment. Der Code muss einfach nur im Warenkorb eingegeben werden und wird somit direkt eingelöst. Für eine schnelle Abwicklung bietet der Shop den „Kauf auf Rechnung“ an, sowie eine kurze Lieferzeit von 1-2 Tagen. Dank des Rückgabe-Service ist man gut in diesem Shop aufgehoben und kann von einem sicheren Einkauf profitieren.Das geschulte Team von Teppich-Flor sucht weltweit nach den neusten Wohntrends, die mit den passenden Teppichen kombiniert werden können. Hierbei wird besonders auf die Qualität und die Beschaffenheit der ausgesuchten Teppiche geachtet. Zudem wird großen Wert auf hochwertige Materialien, sowie auf faire Arbeitsbedingungen bei der Herstellung geachtet.Wer also auf der Suche nach einem neuen Teppich oder einer passenden Deko ist, sollte sich diesen Shop mal genauer anschauen und von der aktuellen Rabattaktion profitieren. Dank des Rundum-sorglos-Pakets wird jeder Kunde bestens beim Kauf betreut und kann sich lange an seiner neuen Errungenschaft erfreuen.



Bildinformation: Große Rabattaktion bei Teppich-Flor