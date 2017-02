Menüschalen für den professionellen Menüdienst und Speiseservice

(fair-NEWS)

Menüschalen sind praktische und obligatorische Hilfsmittel zum Speisetransport außer Haus, und obwohl die meisten Menschen die Schalen sicher mit der ambulanten Versorgung alter Menschen, dem umgangssprachlichen "Essen auf Rädern" in Verbindung bringen, nutzen auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, Behörden, Schulen, usw. die Möglichkeiten der dezentralen und mobilen Speiseversorgung.Egal ob es sich um den vollumfänglichen Menüservice handelt, oder die Speisen auch vor Ort in Restaurants, Imbissbetrieben, Food Trucks oder Kantinen für den Transport verpackt werden sollen, die größte Herausforderung besteht darin die Speisen so heiß und frisch wie möglich zum Kunden zu bekommen.Gerade bei Menüs mit verschiedenen Komponenten haben sich für diesen Einsatz Speisebehälter mit verschiedenen Unterteilungen, die sogenannten Assietten, bzw. Menüschalen bewährt. Am bekanntesten sind hier sicher die oftmals eingesetzten Aluminiumschalen, welche im Fachhandel für Serviceverpackungen in drei verschiedenen Unterteilungen, aber auch in verschiedenen Höhen erhältlich sind. Bei den <a href="https://www.pack4food24.de/Aluminiumschalen">Alu Menüschalen</a> wird mit Hilfe von manuellen oder auch automatischen Verschlussmaschinen ein Aluminiumdeckel auf die Schale gefalzt, und diese somit dicht verschlossen.Eine ebenfalls sehr oft eingesetzte Verpackungs- und Transportmöglichkeit sind Siegelschalen aus geschäumten Kunststoff, welche ebenfalls eine hohe Thermoisolierung mitbringen. Diese Schaumstoff Siegelschalen werden mit Siegelfolien aus Aluminium oder transparenten Kunststoff verschlossen, welche mit speziellen Siegelgeräten unter Hitzeeinwirkung auf die <a href="https://www.pack4food24.de/Siegelschalen">Thermo Siegelschalen</a> aufgebracht werden und diese luftdicht verschließen. Ähnlich verfahren wird bei Menüschalen aus Polypropylen, kurz PP. PP Menüschalen haben sie gleichen Abmessungen und Unterteilungen wie Alu Menüschalen, werden aber auf Grund der Optik und Haptik gern in anspruchsvolleren Bereichen eingesetzt. Für den Verkauf von fertigen Menüs zum kurzen Transport können die <a href="https://www.pack4food24.de/Menueschalen">PP Menüschalen</a>, und somit auch die Aluschalen ebenfalls mit Klarsicht Schnappdeckeln verschlossen werden.Im Sortiment der Pro DP Verpackungen, welches Gastronomen und gastronomische Unternehmen 24 Stunden rund um die Uhr auf Pack4Food24.de finden können, bietet der Verpackungsspezialist aus Mitteldeutschland ein großes Portfolio an professionellen Lösungen.



Bildinformation: Menüschalen für den professionellen Menüdienst und Speiseservice