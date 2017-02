In Kürze im Karina-Verlag

(fair-NEWS)

In Kürze erscheint im Karina-Verlag das Kunstbuch „Gedicht trifft Zeichnung“ von Helga Rikken. Es wird für alle Vorbestellungen vor offiziellem Verkaufsstart geliefert.www.karinaverlag.at/products/gedicht-trifft-zeichnung-von-helga-rikken/Ein Kunstbuch in Hardcover, gedruckt auf Fotopapier, damit die wundervollen Bilder richtig in aller Farbgewalt wirken können.Die Künstlerin Helga Rikken widmet ihr Leben mit ihren jungen 87 Jahren der Musik, der Malerei und den Worten.Sie trägt uns vom Dunkel ins Licht, von Leicht zu Schwer - bringt uns zum Lachen und zum Weinen.Die Vollendung der Farben in ihren Bildern wird begleitet durch kurze Gedichte, die aus tiefer Seele und mit reiner Ehrlichkeit entstanden sind.Lassen Sie sich von Helga Rikken für eine Weile in ihre Welt entführen.26 ganzseitige Kunstdrucke der Bilder finden sich im Buch.Erscheinungstag: Anfang März 2017Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag