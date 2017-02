Wellnesshotel Lidia in Polen - Vitalisierender Wellnessurlaub für mehr Wohlbefinden

(fair-NEWS)

Berlin, Februar 2017 - Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Das Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Hier erwartet Urlauber pure Entspannung und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden.Für gesundheitsbewusste Menschen und Liebhaber der orientalischen Massagen wird ein spezielles orientalisches Arrangement zur Verfügung gestellt, um ihren Wünschen und Anforderungen gerecht zu werden. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Aufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Das perfekt abgestimmte Arrangement „Wellnesszeit Ayurveda Zauber“ enthält neben fünf Übernachtungen mit Halbpension ein umfassendes Wellnesspaket bestehend aus vier erstklassigen Wellnessanwendungen. Das Wellnesspaket ist ausgezeichnet: Zwei ayurvedische Massagen ABHYANGA und PADABHYANGA sorgen für Entspannung und grenzenloses Wohlbefinden. Die äußerst wohltuende Ganzkörper-Ölmassage ABHYANGA dient der Tiefenentspannung, beseitigt Schmerzen, verbessert die Blutzirkulation, fördert eine gesunde Hautstruktur, beruhigt Hautreizungen, stärkt die körperliche Leistungsfähigkeit und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Die Ayurveda-Massage PADABHYANGA ist eine Fußmassage und behandelt viele Marmas am Fuß. Diese besondere Fußmassage konzentriert sich auf den Fuß, geht bis über das Knie und schließt die Waden mit ein. Sie ist wohltuend und dient der Entspannung bei körperlicher Erschöpfung und stressbedingten Beschwerden. Ein Wellnessbad mit Zugabe von ätherischen Ölen und die Schönheitsbehandlung „REGENERANT“ bringen Körper und Seele wieder in Einklang. Zwei Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken zudem die körpereigene Abwehrkraft.Dieses umfangreiche Arrangement bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an und kostet schon ab 302,00 Euro pro Person. Der Preis variiert je nach Zimmerkategorie und Saisonzeiten.Das Hotel: Das Vier-Sterne-Wellnesshotel Lidia (Landeskategorie) liegt im idyllischen Ortsteil Darlówko des Badeortes Darlowo (ehemals Rügenwalde) in unmittelbarer Näher zum feinsandigen Ostseestrand (150 m), eingebettet in die schöne Küstenlandschaft in Mittelpommern. Das Hotel ist komfortabel und zeitgemäß ausgestattet und verfügt über 116 Gästezimmer in fünf verschiedenen Kategorien und über einen modernen Spa-Bereich mit großer Badelandschaft und autorisiertem Thalgo-Institut.Das Wellnesshotel Lidia bietet seinen Gästen eine komfortable Unterkunft, einen professionellen Service in allen Bereichen sowie Entspannung und Wohlbefinden auf höchstem Niveau. Gute Qualität zu günstigen Preisen und die gute Lage des Hotels überzeugen seit Jahren zahlreiche Erholungs- und Wellnessurlauber (HolidayCheck.de: 90% Weiterempfehlung).Weiterführender Link zum Angebot „Wellnesszeit Ayurveda Zauber“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/offer,52,wellnesszeit-ayurveda-zauber-hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für Polen



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****