D.I.E Handelskontor AG und EKF Finanz Frankfurt GmbH kooperieren

(fair-NEWS) Bad Friedrichshall / Hofheim, den 01.02.2017



Der Finetrader D.I.E. Handelskontor AG aus Bad Friedrichshall kooperiert ab sofort mit der EKF Finanz Frankfurt GmbH, einem führenden Mitglied des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand.



Finetrading ist eine bankenunabhängige Finanzdienstleistung. Die Idee dabei: Optimierung des Working Capital und der Bilanz. Der Finetrader agiert als Zwischenhändler zwischen Lieferant und Käufer, schaltet sich als neuer Debitor des Lieferanten ein und bezahlt die Rechnung des Lieferanten direkt nach Warenlieferung an den Käufer. Gleichzeitig räumt der Finetrader dem Käufer ein verlängertes Zahlungsziel in der Regel von bis zu 90 Tagen ein. Der Lieferant kann den Liquiditätszufluss sofort unternehmerisch verwerten, der Käufer gewinnt Zeit bis zur endgültigen Bezahlung der Ware.



Im Factoring werden Forderungen fortlaufend angekauft und mit klassischerweise

90 % bevorschusst. So werden Werte kurzfristig disponibel, die bislang durch längerfristige Zahlungsziele an die Debitoren gebunden waren. So machen sich die Unternehmen unabhängig vom Zahlungsverhalten der eigenen Kunden und stärken somit dauerhaft die eigene Liquidität und damit nachhaltig den Erfolg.



Die Kooperation zwischen der D.I.E Handelskontor AG und der EKF Finanz Frankfurt GmbH ist die logische Konsequenz daraus, mittelständische Unternehmen ganzheitlich finanziell unterstützen zu wollen. Neben dem Einkauf der Produkte, den D.I.E Handelskontor AG im Rahmen des Finetradings für ihre Kunden übernimmt, werden die Kunden nun zusätzlich beim Absatz der Produkte unterstützt. Und das durch ein mehr als 20 Jahre am Markt tätiges Factoring-Unternehmen. Nun wird nicht nur der Einkauf, sondern auch der Verkauf der Produkte unterstützt und dies quasi aus einer Hand.



D.I.E Handelskontor AG mit Sitz in Bad Friedrichshall ist eine Handels- und Dienstleistungsgesellschaft zur Optimierung der Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten von Unternehmen. D.I.E Handelskontor AG handelt dabei als Systemdienstleister für Kunden insbesondere in Wachstumsmärkten mit dementsprechend stark wachsendem Finanzierungsbedarf. D.I.E Handelskontor AG ist seit 2011 am Markt und hat sich zwischenzeitlich als einer der führenden Anbieter für Finetrading etabliert. Das Angebot richtet sich dabei vor allem an mittelständische Unternehmen aller Branchen, deutschlandweit. Kunden schätzen die ehrliche Beratung und die hohe Flexibilität der D.I.E Handelskontor AG.



Die EKF Finanz Frankfurt GmbH ist ein bankenunabhängiges Unternehmen mit einer soliden Eigenkapitalbasis. Die Gesellschaft bietet mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Weiterverarbeitung, Handel und Dienstleistung eine umsatzkongruente Wachstumsfinanzierung via Factoring ab einem Jahresumsatz von ca. 500 TE bis zu etwa 30 Mio. Euro an. Im Leistungsportfolio finden sich neben den klassischen Full-Service- und Inhouse-Factoring auch Produkte wie Part-Service-Factoring, Auswahl-Factoring sowie Reverse-Factoring. Man richtet sich auch an Neugründungen, die einen nachvollziehbaren Businessplan vorlegen. EKF ist für individuelle Lösungen und eine persönliche Dienstleistung im Markt bekannt.



Ansprechpartner:

D.I.E Handelskontor AG

Rathausplatz 5

74177 Bad Friedrichshall

Klaus Schlund

Schlund@handelskontor-ag.de, Tel. 07136/9610295



EKF Finanz Frankfurt GmbH

Johannes-Gutenberg-Str. 12–14

D-65719 Hofheim-Wallau

Wolfgang Röll

wolfgang.roell@ekf-frankfurt.de, Tel. 06122/998-124