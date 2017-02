Die Grafikkünstlerin Monika Bauer stellt neuartige Design-Bilder vor

(fair-NEWS)

Auf ihrer neuen Webseite www.farbexplosionen.de stellt die Grafikkünstlerin Monika Bauer außergewöhnliche Design-Bilder mit vielfältiger Verwendbarkeit vor. Die sehr farbintensiven Grafiken haben eine einzigartige und beeindruckende Wirkung auf den Betrachter, dessen Blick magisch in Farben und Formen eintauchen kann. Die Strahlkraft der Farben und die Formen sind faszinieren und fesselnd.Auf der Website finden sowohl anspruchsvolle Privatkunden wie auch Unternehmer die passenden Kunstwerke. Unternehmen, die einzigartige und unverwechselbare Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Produkte suchen, finden dort kreative Ideen zur Produktgestaltung. Mit der vielfältigen Auswahl an einzigartigen Grafiken können sich verschiedenste Unternehmer-Produkte aus der Masse hervorheben. Durch die exklusiven Bilder werden sie zum Blickfang.Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So können zum Beispiel bei Glas-Duschtrennwänden die Grafiken nachträglich mit Foliendruck auf das Glas aufgebracht werden. Dies bietet die Möglichkeit, bestehendes kostengünstig zu neuem Glanz zu verhelfen. Auch besteht bei der Badgestaltung ein Glas-Direktdruck im Duschbereich zur Verfügung. Ebenso kann zum Beispiel eine Glas-Zimmertüre neu gestaltet werden. Besonders als Bilderschmuck in Acryl-Glas erzielen sie eine individuelle und beeindruckende Wirkung. Im Gartenbereich kann mit Glas-Stehlen wirkungsvoll ein Bildmotiv-Sichtschutz erstellt werden. So wird der Sichtschutzbereich beeindruckend verändert. Die Grafiken bringen neue Inspiration in für Unternehmerideen und wirken sehr belebend. Mit dem passenden Motivbild werden Glas-Schiebe-Wände, Wandschrankteile Möbel-Fronplatten, Arbeitsplatten im Küchenbereich oder Glasbilderplatten für den Tisch zum Design-Unikat. Bei vorhandenen Möbeln, wechselt man einfach die alten Türen aus und ersetzt diese mit neuen Möbel-Glasfronten oder mit AlufronttürenSeit 1999 stellt die Künstlerin ihre Werke in verschiedenen Ausstellungen aus. Auf der letzten Ausstellung bei der Firma Freudenberg in Weinheim hatte sie sehr beachtlichen Erfolg. Viele ihrer Bilder hängen in Wohnräumen von Privatpersonen und auch in der Ausstattung von Büroräumen, in Arzt- Praxis- Räumen und Kanzleien, sowie in Architektur-Büros.Mit der modern gestalteten Homepage www.farbexplosionen.de werden die Kunstwerke nun einem breiten Publikum vorgestellt. Die Grafiken stehen in allen druckfähigen Auflösungen zur Verfügung. Auf der Webseite wird eine große Auswahl von Grafikbeispielen vorgestellt. Dort besteht auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der Künstlerin.



Bildinformation: Webseite von Farbexplosionen.de