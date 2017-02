Lernen mit Erfolg für Grundschule und Gymnasium

(fair-NEWS)

Als Mutter muss man sich oft durch sehr viele Lehrmaterialien „fressen“, bis man die optimale Hilfsliteratur schliesslich findet. Oft entspricht der Inhalt nicht dem Lehrinhalt der Schule, meist sind die gestellten Fragen zu leicht oder weit entfernt von wirklichen Schulaufgabenfragen.Für eine sinnvolle Vorbereitung auf Prüfungen können Schüler von den wertvollen Erfahrungen von Müttern profitieren: Der Cajus Verlag hat es sich mit seiner „Testflipping“ Serie und den „ultimativen Probenbüchern“ zur Aufgabe gemacht, besonders nah am Schulstoff zu sein. Die Bücher sind ausschließlich von Müttern geschrieben, die bereits die eigenen Kinder erfolgreich durch das Schulsystem begleitet haben, bzw. weiterhin begleiten. Erfahrene Mütter, die wissen, was genau gefragt wird, denn sie werden von zahlreichen Eltern mit Schulaufgaben und Klassenarbeiten aus allen Bereichen unterstützt, und können sich daher ein klares Bild der gesamten Bandbreite dessen machen, was in der Schule abgefragt wird.Die Bücher sind darauf konzipiert, so nah wie möglich an der Realität der Schule zu sein, auch in Länge und Layout. Sie ermöglichen nicht nur ein Wiederholen, sondern auch bei Krankheit kann man sich mit Hilfe der Bücher auf dem aktuellen Stand halten.Der gesamte Schulstoff wird zusammengefasst. Zusätzlich zu den Zusammenfassungen gibt es einzelne Übungen. In den Fremdsprachen wird besonders auf die Übersetzung selbst sowie auf vielfältige und abwechslungsreiche Grammatikübungen geachtet, damit sich das Wissen durch konstante Wiederholung gut „einschleifen“ kann.Die Proben für die Grundschule und die Schulaufgaben und Übungen für das Gymnasium entsprechen immer dem aktuellen Lehrplan; sie sind am Übertritt der bayerischen Grundschulen sowie an den Anforderungen des G8 orientiert.Jedes Buch beinhaltet zahlreiche Tests, Schulaufgaben, Proben und Exen. Diese basieren auf einer Vielzahl von originalen Arbeiten, wie sie in der Schule gestellt worden sind.Die Arbeiten zeichnen sich durch hohes Niveau und anspruchsvolle Transferaufgaben aus. Hierdurch bekommen die Schüler Routine - und damit mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Das regelmäßige Üben mit der „Testflipping“ Serie nimmt die Prüfungsangst und zeigt dem Schüler einen realistischen Leistungsstand auf. Viele Schüler fühlen sich bei den Arbeiten deutlich „wohler“, wenn sie sich vorher in Ruhe mit dem einen oder anderen Buch unserer Serie einarbeiten konnten, und damit das so wichtige Vertrauen in die eigene Leistung bekommen haben.„Testflipping“ und „das ultimative Probenbuch“ umfasst in der Grundschule für jedes Jahr die Fächer Mathematik, HSU, Deutsch und Lesen.Im Gymnasium gibt es dann - neben dem ultimativen Probenbuch Deutsch und Mathematik - die Fremdsprachen Testflipping Englisch (nach green line und go ahead), Testflipping Französisch (nach Découvertes) und Testflipping Latein (nach Felix und Prima). Die Bücher werden zu jeder Auflage aktualisiert und unter www.cajus-verlag findet man seit kurzem auch Downloads. Hier stellen wir gerade geschriebene Tests aus Schulen ein, die wir vorher überarbeitet und mit anderen Arbeiten verglichen haben.Die „Testflipping“ Serie sowie die „ultimativen Probenbücher“ führen zu einer optimalen Vorbereitung auf die Schule – und das auf einem hohen Niveau.Wir schreiben für den Erfolg Ihrer Kinder.