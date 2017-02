Die Digitalisierung nimmt eine stärkere Dimension ein.

(fair-NEWS)

Von Spinning Jenny zu hochmodernen Robotern.Die Zeiten ändern sich. Ein Tornado breitet sich aus. Es fegt durch alle Unternehmen. Manche zerstört er völlig. Manche kommen mit kleinen Schäden davon. Dieser Tornado trägt den Namen „Digitalisierung“ und er fegt mit voller Gewalt weiter.Um sich vor dieser Gewalt zu schützen, entwerfen Geschäftsführer und Vorstände Ihre Konzepte neu.Beispielsweise setzen Sparkassen und Banken mehr auf den medialen Vertrieb und die Automobilbranche auf autonome Fahrzeuge, angetrieben von Elektro-Motoren und das Fahrverhalten überwachend.Auch wenn dies für die Bevölkerung nach High-Tech, Brutalität oder nach einem Paradies klingt. Es ist ein Fakt der Realität. Arbeitsplätze werden globalisiert. Produkte und Arbeitsprozesse werden abgeschafft, verändert oder digitalisiert.„Wir halten weiterhin Ausschau nach innovativen Ideen, modernen Konzepten und digitalisierte Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen und Strategien gegen diese Gefahr auszuzeichnen. In den kommenden Wochen wollen wir unsere ersten Auszeichnungen für das Jahr 2017 vergeben. Unternehmen, Vereine und Organisationen, die Ihre Web-Projekte und Innovationen noch zur Prüfung einreichen wollen, können dies über unsere Internetpräsenz tun.“, so Erhan Tuban, Inhaber von Tuban Classic.Die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Digitalisierung ist teils gelassen und teils mit Ängsten verbunden. So fürchten viele um Ihre eigene Arbeitsstelle und bewundern das Mögliche der Technik.Bewundernswert ist ebenfalls die Statistik des Statistischen Bundesamtes. Dieser zeigt auf, dass 81% der Befragten, das Internet über Ihr Smartphone abrufen.Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass die Digitalisierung still und heimlich über die privaten Haushalte gefegt ist. In wie weit sich noch ein Desktop PC mit der neuesten Technik konkurrieren kann, ist fraglich.Dementsprechend, ist es auch nicht ein Zufall, dass sich das Bezahlen per NFC als neues Bezahlverfahren entwickelt.Sie sehen, die Digitalisierung verbreitet sich wie ein dichter Nebel in der Dunkelheit, über so ziemlich jede Branche. Ist Ihr Unternehmen digitalisiert?------------------------------AnmerkungenDie Internetpräsenz von Tuban Classic ist über die Adresse http://tubanclassic.de abrufbar.