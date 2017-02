DESIGNBOTE nach dem Relaunch

(fair-NEWS)

Schon seit 1999 präsentiert der DESIGNBOTE tagesaktuelle News zu allen Aspekten des professionellen Gestaltens. Nach umfassendem Facelift überzeugt der DESIGNBOTE jetzt mit cleanem, geradlinigem Stil und bietet dank neu aufgestellter, fachkompetenter Redaktion größere Themenvielfalt und gesteigerten Praxisnutzen mit praktischen Features wie- Interviews mit Startups und Entscheidern aus der Designszene- Firmen- und Studioportraits- Agentur-News- Wirtschafts- und Hochschul-Porträts und -News- Aktuellen Jobangeboten vom Creative Director bis zum Praktikanten- Buch-Rezensionen- Informationen zu Auszeichnungen und Ausschreibungen,- Marken- und Logoentwicklungen sowie Wettbewerbenist der DESIGNBOTE der stets aktuelle One-Stop-Infopool für ambitionierte Gestalter, Programmierer, Fotografen, Auftraggeber und Studierende in allen Disziplinen von Design, Werbung, Produktentwicklung und Produktion.Redaktionsleiterin Laura Baecker ist überzeugt: "Der DESIGNBOTE hat eine lange Tradition als stark genutzter Infopool für professionelle und angehende Designer. Mit dem Re-Design, der neuen Klarheit und größerer Themenvielfalt wird er jetzt für die junge Gestaltergeneration noch attraktiver - auch als Lotse durch die Informationsmassen."Der DESIGNBOTE will noch umfangreicher werden und freut sich über News, Pressemitteilungen, Job-Angeboten und Informationen von Verlagen, Hochschulen, Agenturen und Verbänden und Firmen mit thematischem Bezug zum Thema Design/ Gestaltung.www.designbote.comredaktion@designbote.comFacebook: https://www.facebook.com/designbote/Twitter: https://twitter.com/designbote?lang=deXING: https://www.xing.com/news/pages/designbote-com-297DESIGNBOTE bietet als Special Interest Portal vielfältige exklusive Platzierungen.!krebomedia berät Sie in allen Vermarktungsfragen zu diesem attraktiven Umfeld für Marken und Produkte:Ihre Ansprechpartner:Monika KreboTel.-Nr. 02151-78899-12email: monika.krebo@krebomedia.deGamze ErolTel.-Nr. 02151-78899-17email: gamze.erol@krebomedia.de



