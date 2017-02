projekt0708 erhält erneut Zertifizierung als SAP Recognized Expertise Partner für SAP ERP HCM in Deutschland

(fair-NEWS) projekt0708 hat im Jahr 2014 erstmals die Auszeichnung als Partner mit SAP Recognized Expertise für SAP ERP HCM in Deutschland erlangt. Seitdem wird der REX-Status alljährlich von SAP in einem Audit überprüft. Das Partner-Unternehmen muss die Anforderungen des SAP-PartnerEdge-Programms erfüllen, damit ihm weiterhin die SAP Recognized Expertise bescheinigt werden kann. Das Audit überprüft Partnerunternehmen etwa anhand von erfolgreichen Referenzprojekten oder Mitarbeiterkompetenzen, die vom Partner entsprechend nachzuweisen sind.



„Dass wir alle Kriterien der Zertifizierung durchgängig seit 2014 erfüllen, macht uns stolz“, freut sich Michael Scheffler, Geschäftsführer der projekt0708 GmbH. „Denn die Auszeichnung als Partner mit SAP Recognized Expertise für SAP ERP HCM in Deutschland stellt eine der prestigeträchtigsten unserer Branche dar.“ Auch die fachliche Expertise und langjährige Projekterfahrung mehrerer projekt0708-Mitarbeiter wurden von SAP überprüft und durch den Status als „SAP Certified Application Professional – HCM Talent Management“ ein weiteres Mal bestätigt. Referenzprojekte führte das Münchner Unternehmen im zurückliegenden Jahr unter anderem bei der BENTELER International AG, dem Klinikum Ingolstadt sowie bei der MAN Truck & Bus AG zum Erfolg.



„Dass die Qualität unserer Arbeit erneut von SAP bestätigt wurde, ist eine wunderbare Erfahrung“, ergänzt Scheffler, weist aber auch auf einen praktischen Nutzen des Zertifikats hin. „Offizielle Bestätigungen von SAP bieten Kunden wichtige Entscheidungshilfen bei der Auswahl geeigneter Partner – sie helfen Kunden, die unterschiedlichen Anbieter von SAP-Lösungen zu unterscheiden.“



Darüber hinaus hat projekt0708 im Rahmen des SAP-Partnerprogramms „SAP PartnerEdge“ auch den Goldstatus als SAP Service Partner inne. Der Status als SAP Gold Partner unterstreicht das Vertrauen der SAP in die Kompetenz von projekt0708 als Spezialisten für maßgeschneiderte SAP-Lösungen im Bereich Human Capital Management weiter.