Barbara Messer auf der Didacta 2017 in Stuttgart

Pressemitteilung von Barbara Messer

Auf der Bildungsmesse Didacta 2017 präsentiert Barbara Messer eine Fülle von kreativen, inspirierenden und nachhaltigen Methoden für Trainings und Workshops

(fair-NEWS) Die Weiterbildungswelt verändert sich mit energischen Schritten. Digitale Medien und Ansätze scheinen die althergebrachten Methoden und Lehrkonzepte zu verdrängen. Trainingskonzepte auf digitaler Basis versprechen jedoch oft nur auf der Oberfläche Kreativität. "Wahre Lernbegeisterung entsteht dann, wenn ehrliche Beteiligung, Sinnhaftigkeit und würdevolles Spiel ermöglicht werden", weiß Barbara Messer, die in diesem Jahr vom 14.02. bis zum 18.02.2017 auf der Didacta mit insgesamt acht Vorträgen ihre Zuhörer begeistern wird.



"Normalität ist der kleine Bruder der Langeweile", findet die Expertin für andersartige Trainings, Workshops und Präsentationen. "Trainings der Zukunft müssen begeistern, müssen verantwortungsvolles und sinnvolles Lernen ermöglichen, sie müssen variabel in heterogenen Zielgruppen aller Generationen eingesetzt werden können, vom Babyboomer bis zur Generation Y."



Barbara Messer wird auf der Didacta in ihren unterschiedlichen Vorträgen aufzeigen, wie man gehaltvolle Präsentationen unterstützt, den Merkfaktor erhöht und per se eine ausgeprägte Beteiligung schafft.



Eine Übersicht über die Vorträge von Barbara Messer auf der Didacta:

Dienstag, 14.02., 12.00 - 12.50 Uhr "Inhalte merk-würdig vermitteln - Alternativen zu PowerPoint" (Stand 6D89, Forum Qualifizierung)

17.00 - 17.30 Uhr "Der Beichtstuhl" (Halle 6 Stand 6A84, Aktionsbereich Training)



Mittwoch, 15.02., 13.00 - 13.30 Uhr "Storytelling" (Halle 6 Stand 6A84, Aktionsbereich Training)

17.30 - 18.00 Uhr "Schwierige Seminarsituationen meistern" (Stand 6A84)



Donnerstag, 16.02., 17.00 - 17.30 Uhr "Schwierige Seminarsituationen meistern" (Stand 6A84)

17.30 - 18.00 Uhr "Storytelling" (Stand 6A84)



Freitag, 17.02., 17.30 - 18.00 Uhr "Du bist besser als dein 'bestes Stück' - Alternativen zu PowerPoint" (Stand 6A84)



Samstag, 18.02., 10.30 - 11.00 Uhr "Du bist besser als dein 'bestes Stück' - Alternativen zu PowerPoint" (Stand 6A84)



Außerdem finden Sie Barbara Messer auf der Didacta auf dem Messestand: 6B80



Barbara Messer – Expertin für bodenständiges Trainingshandwerk

Spricht man in gängigen Mustern, ist Barbara Messer Trainerin, Rednerin, Coach und Schriftstellerin. Dabei ist sie so revolutionär, dass sie sich selbst immer wieder neu erfindet - und noch viel mehr: ein lebendiges Modell für Mut, innere Freiheit und Resilienz.

Barbara Messer ist eine Visionärin mit ausgeprägter Intuition, die oft verblüffende Lösungsansätze entwickelt. Sie ist revolutionär, weil sie vieles infrage stellt, komplett anders arbeitet als die Mehrheit und weit ab vom Mainstream - meist in anti-digitalen Settings. Dabei verfügt sie über ein hohes Wissen, viel Handwerk und Können und nutzt ihre Erfahrung und Intuition, um Trainings, Vorträge, Workshops und Coachings zu einem intensiven Ereignis werden zu lassen. Und damit die Sache "Hand und Fuß hat", lässt sie sich regelmäßig nach den Richtlinien des DVWO zertifizieren.

Die Gründerin des Deutschen Trainer-Slams und Gewinnerin des Europäischen Preises für Training, Beratung & Coaching in Gold in der Kategorie Unternehmen bis 50 Mitarbeiter ist außerdem Schriftstellerin und möchte mit ihren mittlerweile über 20 Büchern vor allem eins: bilden, anregen und berühren. Für Barbara Messer braucht es nichts Großes, um Revolutionäres zu schaffen.

Barbara Messer auf der Didacta 2017 in Stuttgart

