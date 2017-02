Was es beim Grundstückskauf zu beachten gilt

(fair-NEWS) Bebauungsplan, Bodenrichtwert und Bauvoranfrage - soll ein Grundstück verkauft werden, gibt es viele Formalitäten und Aufgaben zu erledigen, um den richtigen Käufer zu finden. Markus Hoppen, Geschäftsführer der Efferz & Hoppen Immobilien GmbH aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt wertvolle Tipps, welche Punkte für den Verkauf eines Grundstücks wichtig sind.



Grundstück ist nicht gleich Grundstück. Darf auf dem Grundstück gebaut werden oder nicht? Ich das Grundstück erschlossen, also an das Straßennetz sowie Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen? Diese Fragen sollten vor einem Grundstücksverkauf dringend geklärt werden. "Je nachdem, ob es ein reines Wiesengrundstück, Bauerwartungsland oder erschlossenes Bauland ist, ändert sich die Zielgruppe", erklärt Markus Hoppen. "Für ein kleines Grundstück, auf dem nur ein Einfamilienhaus errichtet werden darf, kommen in erster Linie Privatpersonen als Käufer in Frage. Größere Grundstücke für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeimmobilien sind für Investoren und Bauträger interessant."



Der Bebauungsplan gibt Auskunft, ob es sich bei einem Grundstück um Bauland handelt und der Flächennutzungsplan darüber, wie es bebaut werden darf. Liegt noch kein qualifizierter Bebauungsplan vor, kann eine Bauvoranfrage gestellt werden, die wesentlich einfacher strukturiert und kostengünstiger als ein Bauantrag ist. So erhält der Grundstückseigentümer eine rechtverbindliche Auskunft, die Käufer und Verkäufer Sicherheit über die Nutzbarkeit geben. Makler und Behörden können außerdem bei Unsicherheiten helfen und entsprechende Auskünfte erteilen.



Zu Beginn des Verkaufsprozesses sollte in jedem Fall feststehen, welche Interessenten angesprochen werden sollen, um die entsprechenden Maßnahmen anzugehen. Außerdem ist es wichtig, den Wert des Grundstücks zu kennen, um den richtigen Verkaufspreis festzulegen. "Gemeinden geben den so genannten Bodenrichtwert heraus. Aus Erfahrung wissen wir, dass dieser Wert allerdings mit Vorsicht zu genießen ist", äußert sich Markus Hoppen. "Individuelle Faktoren bestimmen den tatsächlich zu erzielenden Preis." So beeinflussen Lage, Infrastruktur, angrenzende Gebäude, Hanglage oder die Ausrichtung nach Norden, Westen, Süden oder Osten entscheidend die Attraktivität eines Grundstücks. Die Immobilienexperten der Efferz & Hoppen Immobilien GmbH nehmen für ihre Kunden eine seriöse und professionelle Bewertung eines Grundstücks vor, berücksichtigen dabei alle relevanten Faktoren und greifen auf langjährige Erfahrungswerte zurück.



Nachdem die Formalitäten und die Preisfrage geklärt sind, geht es an die Vermarktung. "Um die entsprechenden Interessenten zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege", sagt Markus Hoppen. "Wir können unsere Kunden in diesem Bereich enorm entlasten, indem wir beispielsweise Aufgaben wie Inserate in Zeitungen oder Anzeigen im Internet übernehmen und genau wissen, wie wir die Zielgruppe am besten erreichen. Außerdem verfügen wir über Kontakte zu passenden Investoren, Bauträgern und Kaufinteressenten." Bis zum erfolgreichen Verkauf steht das Team rund um Markus Hoppen seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite.



