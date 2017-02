Spread the love mit simplehuman

Pressemitteilung von Firefly Communications

Schenken Sie Ihrer Liebsten einen unvergesslichen Valentinstag mit den neuen Sensorspiegeln Pro in Roségold von simplehuman.

(fair-NEWS) Kaum hat der Februar begonnen, schon steht wieder der Valentinstag vor der Tür. Doch was schenkt Mann der anspruchsvollen Frau von heute? Blumen und Essen sind Klassiker, aber wenn es etwas kreativer sein darf fehlen oft die Ideen. Und hier kommt simplehuman ins Spiel, denn was könnte kreativer und liebevoller sein, als Ihrer Herzdame die eigene Schönheit aufzuzeigen? Genau das macht die Spiegelfamilie von simplehuman mit Vorliebe. Unter dem Motto „spread the love“ rücken die Spiegel jeden ins beste Licht und helfen die Schokoladenseite zu betonen. Das tru-lux Lichtsystem, welches das natürliche Sonnenlicht nachahmt, zeigt jedes Detail, so dass Ihre bessere Hälfte im Tageslicht immer perfekt gestylt ist.



Sollten Sie schon einen Tisch reserviert haben ist dies auch kein Problem. Mit den neuen Sensorspiegeln Pro, die mit einer App gekoppelt werden können, ist Ihre Liebste perfekt vorbereitet. Einfach die „Candle-Light“-Voreinstellung wählen und dem Abend-Make-up steht nichts mehr im Weg.



Darf es dann noch etwas ganz Besonderes sein, wählen Sie einfach den neuen Sensorspiegel Pro mit 5-facher Vergrößerung und Detailspiegel mit 10-facher Vergrößerung in Roségold. Auch dieser ist App-fähig und zusammen mit der Vergrößerung perfekt, um das Beste aus sich heraus zu holen. Bereiten Sie Ihrer Liebsten einen unvergesslichen Valentinstag an den Sie sich mit jedem Blick in Ihren simplehuman Spiegel gerne zurückerinnert.

Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.



Über simplehuman

simplehuman wurde im Jahr 2000 von Frank Yang in Los Angeles gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, „das Müllrausbringen“ einfacher und effizienter zu machen. Der Erfolg des ersten Treteimers führte zu der Mission von simplehuman, „tools for efficient living“ zu entwickeln. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie helfen, den Haushalt effizienter zu gestalten. Heute verfügt simplehuman über mehr als 200 Produkte, die von renommierten und erstklassigen Einzelhändlern vertrieben werden.

