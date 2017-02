(fair-NEWS)

SIMWERT-Incentive April 2017: drei aufregende Nächte -- vier fulminante TageDas traditionelle SIMWERT-Incentive gilt für die Top-10-Vermarkter der beliebten Produkte der bekannten Firma Ay Yildiz: Smarte Handelspartner von SIMWERT qualifizieren sich rasch mit ihrer deutlichen Steigerung der Vertragstarife von Ay Yildiz für einen unvergesslichen Trip in das weltberühmte St. Petersburg.SIMWERT lädt seine Partner mit den steilsten Steigerungen ihrer Postpaid-Aktivierungen im Vergleich zu Januar als Betrachtungszeitraum ein: Unsere beliebte Incentive Aktion läuft noch bis zum einschließlich 31. März 2017 -- dann winken den effizientesten Handelspartnern atemraubende Tage im russischen St. Petersburg!Sankt Petersburg -- das sind fünf Millionen Menschen in der nach Moskau größten Stadt Russlands. Die viertgrößte Metropole Europas erwartet unsere Gäste, wo die Newa in den Finnischen Meerbusen mündet. Jene nördlichste Millionenstadt des Globus bezaubert mit über drei Jahrhunderten wild bewegter Geschichte seit ihrer Gründung durch Peter den Großen.Sankt Petersburg an der Ostsee -- das war einst Petrograd, dann Leningrad. Die ehemalige Hauptstadt des Russischen Kaiserreiches gilt als bedeutendes Kulturzentrum ganz Europas. Die prächtige City mit dem wichtigsten Ostseehafen Russlands lockt mit fast 2.500 Palästen und Schlössern. Dieses grandiose Erbe der Weltkultur (UNESCO) wird die Top-Partner von SIMWERT mit vielen rauschenden Stunden bei Tag und Nacht verwöhnen!



Bildinformation: SIMWERT startet Incentive nach St. Petersburg