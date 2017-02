Gratisaktion zum Valentinstag

(fair-NEWS)

Ein ganz besonderes Valentinstags-Geschenk findet man bei Kindle/Amazon. Bis einschließlich 14. Februar kann man diese beiden E-Books gratis herunterladen.Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 308 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 38 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00P9XA8UU• X-Ray:Aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertAuf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1262 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 67 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01N1PU8DP• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert©byChristine Erdic



