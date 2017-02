Der Immobilienmarkt in München Berg am Laim

(fair-NEWS)

Berg am Laim ist ein Stadtteil im Südosten Münchens mit mittlerweile gut 45.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahl nahm in den letzten Jahrzehnten stetig zu, im Jahr 2000 gab es knapp über 37.000 Einwohner, Ende Dezember 2007 waren es bereits fast 40.000 Menschen. Dies geschah hauptsächlich aufgrund entstandener Neubauten in diesem Gebiet. Seit geraumer Zeit werden dort auch zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Dabei müssen alte Gebäude aus der Vorkriegszeit neuen Häusern weichen. Im Rahmen dessen wird auch die Infrastruktur verbessert. Mittlerweile gibt es dort zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr. Berg am Laim liegt zwischen den Bezirken Haidhausen, Trudering, Bogenhausen und Ramersdorf. Es gibt gute Verbindungen mit U- und S-Bahn. Zusammen mit den Bus- und Trambahnlinien ist für eine optimale Verkehrsverbindung gesorgt.Quadratmeterpreise und Immobilienpreise im <a title="Immobilienmakler Berg am Laim" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-berg am laim/">Berg am Laim</a>, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2016/17):In 2016 wurden insgesamt ca. 372 Eigentumswohnungen und Häuser über Immobilienmakler in München Berg am Laim oder von Privatpersonen angeboten (Doppelzählung teilweise möglich). Die Mehrheit waren erwartungsgemäß Wohnungen im Gebrauchtsektor, insgesamt 203. Die durchschnittlichen Preise lagen bei Gebrauchtobjekten ungefähr bei EUR 5.845,- pro m²; beim Neubau, immerhin 40 % Anteil am Wohnungsmarkt, mit 136 Angeboten bei ca. EUR 7.650,-. Häufig sind Garage und Ausstattung im Angebot enthalten, die Zahlen sind somit nicht absolut zu sehen. Bei den Wohnhäusern, gab es in München Berg am Laim insgesamt 33 Angebote. Den höchsten Anteil hatten Reihen- und Reiheneckhäuser mit einer Anzahl von 11 und einem Angebotspreis von durchschnittlich ca. 670.000 EUR, gefolgt von 9 Einfamilienhäusern für mittlere 1,4 Mio. EUR und 7 Doppelhaushälften für durchschnittlich 1 Mio. EUR Kaufpreis. 5 Mehrfamilienhäuser standen ebenfalls zum Verkauf, diese erreichten bei knapp 400 m² Durchschnittsfläche rund 2 Mio. EUR Kaufpreis.Tatsächliche Verkaufszahlen:Die Verkaufszahlen und Immobilienpreise für München Berg am Laim 2015 (für das Jahr 2016 werden die Zahlen erst im Mai 2017 vom Gutachterausschuss veröffentlicht): Im Stadtteil Berg am Laim wurden von Privat und von Immobilienmaklern in München 165 Bestandswohnungen, mit 289 Objekten eine hohe Zahl an Neubau-Eigentumswohnungen, 46 Häuser und 4 Gewerbeobjekte verkauft. Bezüglich der Preisbewertung liegen keine spezifischen Preise für Berg am Laim vor, weil es auch innerhalb des Stadtteils unterschiedliche Lagequalitäten gibt. Durchschnittliche Wohnlagen, wie in großen Gebieten in Berg am Laim, erreichten beispielsweise im Baujahrbereich 1960-1979 ca. EUR 4.150,- pro m² (Mittelwert), Eigentumswohnungen in guten Wohnlagen eher EUR 5.000,-. Die Neubaupreise lagen bei einer mittleren Wohnlage im Mittel bei EUR 6.050,- und Wohnungen in guten Wohnlagen wurden mit EUR 6.800,- pro m² im Mittel verkauft."Berg am Laim liegt nur 4 km vom Marienplatz entfernt, hat eine sehr gute U- sowie S-Bahnverbindung und eine allgemein gute Infrastruktur. Die Immobilienpreise variieren je nach Lage", sagt Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.Quellen: wikipedia, muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Tatsächliche Verkaufszahlen aus dem Immobilienbericht Gutachterausschuss Jahresbericht 2015. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Berg am Laim. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Fischer Immobilien