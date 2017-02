Bücher fürs Herz

(fair-NEWS)

Bücher, die das Herz erwärmen brauchen wir zu jeder Zeit. Sie sind ein romantisches Geschenk und eignen sich natürlich auch zum Selber- schmökern.InselroseMina trennt sich von ihrem Mann, der sie immer wieder im Stich lässt. Durch den Tod ihrer Mutter Marie wachgerüttelt, will Mina ihr Leben ändern und reist nach Irland. Dorthin, wo Marie ihre letzten Jahre verbrachte. Sie taucht ein in die mystische Welt voller Wunder des Seins und beginnt eine Reise in die Vergangenheit.Ein herzerwärmender Roman, der in der zauberhaften Landschaft Irlands spielt. 30 Tage SommerMia weiß genau, was sie nach dem Schulabschluss machen möchte: Chemie und Mathe auf Lehramt studieren und danach einem geregelten Leben folgen.Doch dann rettet sie die extrovertierte Hailey in der Disco vor einem aufdringlichen Verehrer ...Hailey ist genau das Gegenteil von ihr. Sie lebt für den Moment, und je besser die beiden Mädchen sich kennenlernen, desto mehr ändert Mia ihre Einstellung zum Leben und zu sich selbst. Atmende Bilder: Haiku und Senryü für enthüllte MomenteEs gibt drei Zeilen und siebzehn Silben, die enthüllende Momente zeigen.Dieses Facettenreiche Buch die erstaunlichen Bilder der sensationellen portugiesischen Fotografin Susana Ferreira-In diesen Aufnahmen erkennt man ihre Leidenschaft zur Fotografie und ihre Sehnsucht ins Weite. Auf ihren Reisen besuchte sie Orte von großer Schönheit, und solche, die viele nicht sehen wollen. Vom atemberaubenden Anblick eines großen Segelschiffes auf dem offenen Meer, bis hin zum bettelnden Kind, welches von seinem entbehrungsreichen Leben dazu gezwungen wurde.Begleitet werden diese phantastischen Bilder von Worten der Schriftstellerin Dagmar Tollwerth. Dies ist ein Kunstbuch, dass einem wohl ein leben lang begleiten wird. Alicias TraumDie alleinerziehende Mutter Alicia Livingston hat nach einer gescheiterten Ehe langsam wieder im Leben Fuß gefasst und arbeitet als Journalistin bei einer Frauenzeitschrift in London. Ihren Traum vom Schreiben musste sie lange brach liegenlassen, denn ihre Tochter Melanie und ihre Arbeit in der Redaktion forderten sie sehr. Eines Tages soll sie ein Interview mit dem erfolgreichen Autor Nick Coleman machen. Mit ihm hatte Alicia vor vielen Jahren als Studentin eine heiße Affäre, als sie seinen Kurs für Kreatives Schreiben besuchte. Auch Nick hat in seiner Ehe Schiffbruch erlitten und erzieht seine Tochter Sandra alleine. Sofort fühlen sie sich wieder zu einander hingezogen. Aber Alicia zögert, denn vor Jahren war Nick ein notorischer Frauenheld. Wird er es schaffen, ihr Vertrauen zu gewinnen? Und wird sie ihren Traum vom Schreiben doch noch verwirklichen können? Lust auf Blütenduft und mee(h)r: Gedichte zum WohlfühlenAls ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los.Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.Und es gibt noch mehr…So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…Herzlichst Elfride Stehle. Die zerbrochene RebeDie zerbrochene Rebe - Die Reise eines Mannes, die das Herz berührt.Vor vielen Jahren verliebte sich der damals junge Erntehelfer Maurice in die schöne Solange, Tochter eines Weingutbesitzers. Solange lehnte sich gegen die strengen Regeln ihres Vaters auf und folgte Maurice nach Paris.Viele Jahre später, Maurice ist bereits 85 Jahre, erzählt er diese tragische und gefühlvolle Liebesgeschichte dem jungen David, dem es die Liebe nicht leicht macht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nur ein GedankeHeiteres und Nachdenkliches über die Menschen und das Leben.Die Gedanken fließen und schreiben sich selbst, wenn man nicht versucht sie zu beeinflussen. "Nur ein Gedanke" erschien zuerst als Posting-Serie in sozialen Netzwerken. Doch die Leser forderten mehr und das in gedruckter Form.Begleitet werden die Worte durch Zeichnungen der Künstlerin Karin Pfolz, im Ganzseitendruck, die das Werk vervollständigen.Dieses Buch ist ein Werk der Kunst für die Seele. Rot: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben – Rot - das dritte Buch der Seriemit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Die rote Rose des Coverbildes symbolisiert das Rot derLiebe. Einher mit der Fröhlichkeit des Seins gehen oft Grauenoder Tod und tauchen aus rotem Nebel. Rot signalisiert aberauch Lust am Leben, manches Mal versinkt es dann sogar indie Welt der Märchen. Ein garantiertes Lesevergnügen. 