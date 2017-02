Schnupper-Webinar: Mit Optionen profitabel handeln

(fair-NEWS) München, 13. Februar 2017 - Was tun mit meinem Geld? Das fragen sich viele Privatanleger in Zeiten negativer Zinsentwicklung und steigender Kontoführungsgebühren. Optionen bieten hier eine attraktive Alternative - auch für Börsenanfänger. Die Trainings-Webinare von Optionsuniversum führen Interessenten in die spannende Welt des Optionshandels ein. Der Fokus liegt dabei auf einem seriösen, adäquaten Risiko- und Money-Management. Ziel ist es, mit überschaubarem Zeitaufwand eine konstante Rendite im zweistelligen Prozentbereich zu erwirtschaften. Aktuell bietet Optionsuniversum ein kostenfreies Einführungs-Webinar für Anfänger ohne Vorkenntnisse - ideal für Alle, die noch nie mit Optionen gehandelt haben, aber gerne ihr Kapital nachhaltig vermehren möchten.



Optionen sind kein Hexenwerk - davon konnten die beiden Geschäftsführer Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf ihre zahlreichen Webinar-Teilnehmer stets überzeugen. Mit ihrem neuen, kostenfreien Einführungs-Webinar "Seriöses Investieren mit Optionen" richten sich die beiden Trader-Coaches an Einsteiger in den Optionshandel, die vorsichtig starten und nicht gleich "Haus und Hof" riskieren möchten. Die erfahrenen Trainer geben ihren Interessenten einen ersten Einblick, wie sie auch mit wenig Startkapital dauerhaft profitabel handeln können. Wer nach dem Webinar Lust auf mehr bekommen hat, für den hat Optionsuniversum verschiedene Webinar-Reihen im Angebot, die weiterführendes Basiswissen und Strategien vorstellen, die einfach zu erlernen und problemlos umzusetzen sind.



Hohe Renditen - einmal pro Tag einen Blick ins Depot werfen genügt!



Das Team von Optionsuniversum nimmt seine Trainees an die Hand und zeigt ihnen Schritt für Schritt, wie sie sofort loslegen können. Und auch wenn Optionen oft mit großen Konten in Verbindung gebracht werden, ist Optionsuniversum auf professionelle, nachhaltige Strategien für kleinere Depots ab 4.000 Euro spezialisiert. Das Anfänger-Webinar erläutert den Teilnehmern anschaulich, wie sich mit Optionen solide und systematisch bessere Gewinne zu erwirtschaften lassen als mit Aktien - bei einem deutlich geringeren Risiko. Und es lohnt sich: Realistische Renditen übersteigen die eines Tageskontos um ein Vielfaches. Und das mit einem täglichen Zeitaufwand von nur circa einer halben Stunde (zuzüglich der ersten Einarbeitungszeit in das Thema).



Kostenfreies Schnupper-Webinar: Termin und Anmeldung



Das kostenfreie Einführungsr-Webinar findet am 2. März um 18:00 live statt. Interessenten können sich unter <a href="https://www.optionsuniversum.de/index/einfuehrung-serioeser-opthandel/">https://www.optionsuniversum.de/index/einfuehrung-serioeser-opthandel/</a> anmelden. Zusätzlich ist das Webinar im Anschluss an den Live-Termin auch als Video-Aufzeichnung online abrufbar.