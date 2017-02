Erkennen SIE rechtzeitig Störungen am Bau mit Hilfe des Vertiefungsseminars zur VOB/B im Haus der Technik am 06. April 2017 in Berlin

(fair-NEWS)

Das Seminar „Bauablaufstörungen“ am 06. April 2017 in Berlin wird den Teilnehmern durch zahlreiche Beispiele mehr Sicherheit im Umgang mit Störungen vermitteln um dadurch auch zukünftig erscheinende Probleme in den Griff zu bekommen. Bauablaufstörungen im Verlaufe eines Bauvorhabens sind in der alltäglichen Arbeit kaum zu verhindern. Streitigkeiten am Bau über die Nichteinhaltung der Bauzeit, störungsbedingte Leistungsänderungen und Mehrkosten bzw. Verzögerungsschäden gehören zum Arbeitsalltag der Baubeteiligten und sollen mit Hilfe dieser Weiterbildung vermindert werden. Damit man Probleme am Bau in der Praxis lösen kann, sind neben baubetrieblichen insbesondere rechtliche Kenntnisse unabdingbar, auf welche der Referent Rechtsanwalt Jens Böttcher für die Teilnehmer in diesem Seminar eingehen wird. Weitere Themen dieser Weiterbildungsind: die rechtlichen Grundlagen der Bauzeit, Regelungen in der VOB/B und im BGB, Vereinbarungen der Bauzeit im Vertrag, Vertragsstrafen, die Bauausführung, Ursachen von Bauablaufstörungen, Beginn sowie Baufortschritt und Fertigstellung, Ansprüche des Auftraggebers bei verzögerter Bauausführung, Ansprüche des Auftragnehmers bei Behinderungen, Mehrkosten- und Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers, Vergütungsanpassung, Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB, Ansprüche bei beidseitigen Verursachern. Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeiter von Auftraggebern, Auftragnehmern, Architekten, Ingenieure, Immobilien- und Wohnungsunternehmen.InformationNähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: