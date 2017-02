Affentheater in Rockford: Sock Monkey-Fans pilgern im März nach Illinois

(fair-NEWS)

Am 4. und 5. März 2017, wenn das Midway Village Museum zur diesjährigen "Sock Monkey Madness" lädt, werden wieder zahlreiche Besucher nach Rockford / Illinois strömen. Das jährlich stattfindende Festival widmet sich ausgiebig den kultigen Kuscheltieren, die im 20. Jahrhundert in Rockford erfunden wurden und sich nach wie vor und über alle Generationen hinweg enormer Beliebtheit erfreuen. Unter dem Motto "Sock Monkeys in Candyland" wartet ein umfangreiches, familienfreundliches Programm auf die Besucher.So lassen sich bei der "Sock Monkey Madness" persönliche Unikate unter Anleitung selbst herstellen, wobei eine ganze Bandbreite von Farben und Mustern das ursprüngliche Braun ergänzt. Ältere, in die Jahre gekommene Sock Monkeys werden im "Sockford General Hospital" fachmännisch versorgt und aufgepäppelt, und auch der über zwei Meter große Stoffaffe Nelson, hergestellt aus 44 Socken, darf bestaunt werden. Dem diesjährigen Motto entsprechend stehen außerdem Erweiterungssets für Sock Monkeys zum Verkauf, und das Brettspiel Candyland - seit Jahrzehnten ein Klassiker in den USA - macht in einer überdimensionalen Variante die Besucher zu lebenden Spielfiguren. Mit Schnitzeljagd, Livemusik und vielem weiteren mehr wird die "Sock Monkey Madness" 2017 zu einem erlebnisreichen Wochenende für Jung und Alt.Die Geschichte der Sock Monkeys reicht bis in die 1930er Jahre zurück: Findige Mütter hatten damals in Folge der Wirtschaftskrise die ersten Affen aus alten Socken genäht. Die leuchtend rote Ferse der Socken der Nelson Knitting Company eigneten sich dabei hervorragend für den Mund der Tiere, der bis heute zu den markanten Erkennungszeichen der originalen Sock Monkeys gehört, die sich schnell zu treuen Begleitern in allen Lebenslagen entwickelten. Die Nelson Knitting Company sicherte sich 1955 das Patent, fügte jedem verkauften Paar Socken eine Bastelanleitung bei und trug so zur beispiellosen Verbreitung der Kuscheltiere bei.Die "Sock Monkey Madness" findet am 4. und 5. März 2017, jeweils von 10 bis 16 Uhr (Workshops bis 17 Uhr) im Midway Village Museum statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 8 US-Dollar, für Kinder von drei bis 17 Jahren 5 US-Dollar. Weitere Informationen unter <a href="www.midwayvillage.com"> www.midwayvillage.com</a> ;.



Bildinformation: Sock Monkeys, die kultigen Stoffaffen aus Rockford, sind bei Jung und Alt sehr beliebt.