Wunderschöne Geschichten zum Vor- und Selbstlesen

Bei den folgenden Buchtipps kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Sie eignen sich gut zum Vor- und Selbstlesen, bringen Spannung und sind lehrreich. Und gerade das ist schon für die Kleinsten außerordentlich wichtig, damit ihre Fantasie und Kreativität geweckt wird.Buchtipps:Rasante Geschichten mit Elli PoldiniIhre Mutter sagte immer: »Elli mit deinem Namen musst du später einfach berühmt werden«, daraufhin hob sie meist theatralisch die Arme in die Höhe und deklamierte: »… und hier die große Elli Poldini!«Die große Elli Poldini war allerdings grade sieben Jahre alt und deshalb hob die Mutter sie dann auch hoch und drückte sie an sich: »Aber vorher muss meine kleine Elli erst einmal groß werden.«Das jedoch ist gar nicht so einfach.Da ist noch der Kellemann, vor dem sie sich fürchtet, ein über hundert Jahre alter Gendarm, der König der Mäuse, Muridan XXXII. und vor allem, Bromenius Hagen, der Widerling aus ihrer Klasse.Schwierige und auch gefährliche Abenteuer erwarten sie. Gut, dass ihre beste Freundin Sinah und deren Hund Horus ihr fest zu Seite stehen.Freut Euch auf schaurig-schöne Geschichten.Taschenbuch: 100 SeitenVerlag: Karina-Verlag (6. Juni 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056634ISBN-13: 978-3903056633Abenteuer im BaumburgwaldIm Baumburgwald leben Tiere, Menschen und auch Fabelwesen, wie zum Beispiel Helle Gnom. Er ist der beste Freund von Käfer Julius, der mit seiner Familie in diesem Wald wohnt. Ob es Sinn macht, wenn Käferfrau Luise beschließt, in ein Menschenhaus zu übersiedeln? Jedenfalls gibt es einige Aufregung, als Sohn Felse verschwunden ist.Dem nicht genug, werden im Dorf Bücher gestohlen und Lies Mich, der Vorlesegnom, bringt den Baumburgwald in große Gefahr, als er aus einem der Bücher lesen will. Ein grüner Nebel droht den Wald und alle, die darin wohnen, ins Nichts zu ziehen. Kann ein Amulett den Baumburgwald retten?Taschenbuch: 144 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (19. Januar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 390316139XISBN-13: 978-3903161399Florentino Florian: Die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland, in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird. Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Taschenbuch: 120 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (1. Januar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161373ISBN-13: 978-3903161375Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner' und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.Broschiert: 112 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Mai 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056960ISBN-13: 978-3903056961Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer